Florbalistka Kubišová slzela po hattricku: Cloumá se mnou radost

Superfinále na velikonoční pondělí se pro ni změnilo v nezapomenutelný zážitek. „Asi jeden z nejlepších zápasů v životě. Jsem ráda, že to bylo před tímto publikem a jsme strašně šťastné, že jsme to dokázaly,“ slzela florbalistka Dominika Kubišová poté, co hattrickem pomohla Herbadentu k výhře 6:2 nad Vítkovicemi. Jde o pátý titul týmu v historii.

Je na vás znát, že ty emoce jsou ve vás živé. Jde o váš největší úspěch v životě?

„Ano. Cloumá se mnou obrovská radost a děkujeme fanouškům, že přišli a podporovali nás.“

Překvapilo vás to i vzhledem k tomu, že to byly Vítkovice, které v základní části dominovaly?

„My jsme si ale na ně věřily, odehrály jsme s nimi dva super zápasy. Dvakrát jsme v nich vedly, ale nedokázaly to dotáhnout do konce. Jsme tedy rády, že se to povedlo teď, v tom nejdůležitějším zápase.“

Ta neúspěšná bilance s nimi vás nestrašila?

„Asi ani ne. Měly jsme super semifinále, tam jsme se dobře rozehrály a za to děkujeme i Chodovu.“

Jak navíc vypadaly ty poslední hodiny před zápasem?

„Letos jsme udělaly změnu, že jsme večer před zápasem strávily každá doma. Ani jsme spolu nespaly ve společném hotelu. Asi i to byla cesta.“

Jak tedy teď budete slavit?

„Hodně. A kam půjdeme, to si necháme pro sebe.“