Redaktor iSport.cz vychytal titul. Snad ještě stojí šatna, smál se Barák

Po pondělních zápasech Superfinále je jasno – nejlepší florbal se hraje v Praze. Mezi muži se z obhajoby extraligového titulu radovali florbalisté Chodova, kteří ve finále zdolali Mladou Boleslav 3:1. Vděčit za to mohou nejen úspěšným střelcům, ale také brankářské jedničce Janu Barákovi. Ten po svém třetím a prvním úspěšném Superfinále neskrýval dojetí. „Přál bych to každému,“ řekl po triumfu dlouholetý člen reprezentace a redaktor iSport.cz.

Mužské i ženské Superfinále nabídlo v pražské O2 areně parádní atmosféru a vrcholem florbalového odpoledne bylo mužské finále, v němž se Chodov radoval z obhajoby titulu. K výhře 3:1 nad Mladou Boleslaví přispěl i brankář Jan Barák. „Do třetice mi to vyšlo, na konci mě to trochu vzalo,“ přiznal dojetý brankář pražského celku.

Během zápasu musel řešit několik nebezpečných pokusů Středočechů, ale propálil ho pouze Jiří Curney. Vedoucí branka však byla posledním úspěchem Mladé Boleslavi a poté už stříleli pouze Chodovští. „Dnes jsme nedávali góly, proto jsme prohráli,“ zalitoval po utkání mladoboleslavský obránce Jan Jelínek.

On sám by ocenil sérii na více vítězných zápasů, ale jeden finálový zápas respektuje. „Bylo by lepší hrát více zápasů, ale pravidla jsou daná. Je to pro všechny stejné,“ nehledal výmluvy. Pro Jana Baráka se jednalo o třetí Superfinále, ale poprvé ho odchytal jako jednička vítězně.

„Věděl jsem, že je to jiné, když chytáte, než když sedíte na lavičce. Přál bych to každému,“ přiznal bývalý reprezentační gólman, pro kterého se kvůli loňským zdravotním problémům jednalo o velkou satisfakci. „Spousta lidí mě odepsala, možná i já sám. Začal jsem si vážit každého tréninku.“

I on se vydal radovat do hloučku spoluhráčů, když Patrik Dóža upravil na konečných 3:1. „Nemůže být nic lepšího. Zlatá tečka na zlatou tečku. Gól už nic neřešil, ale jsem za něj rád,“ řekl šťastný střelec, jenž po této sezoně zamíří do Švýcarska.

<p>Chodov obhájil titul z florbalové Superligy - v Superfinále porazil 3:1 Mladou Boleslav. Ta na vysněný titul stále čeká. Jan Barák už jako brankář Chodova zažil Superfinále třikrát, to letošní ale premiérově odchytal vítězně.</p>

Utkání před více než 11 tisíci diváky si náramně užil, mrzel ho jen přístup rozhodčích v závěru zápasu. Chodovští se totiž po vstřelené brance rozeběhli ke svému kotli, kde slavili společně s fanoušky. Rozhodčím jim za to udělili dvě trestné minuty.

„Superfinále je o divácích a pro ně. I zkušenější hráči se snaží být pro ně trochu atraktivní, přestože je to takhle důležitý zápas a potom nás tady rozhodčí vyloučí za oslavu s fanoušky. To je trochu mimo místu,“ nebral si servítky tahoun Chodova.

Společně s celým týmem si tak užije divoké radovánky. „Náš tým umí slavit, i když prohraje. Jsem zvědavý, jestli ještě stojí šatna,“ smál se před novináři Jan Barák, který odtajnil velkou zbraň Chodova. „My nejsme spoluhráči, jsme kamarádi,“ uzavřel zkušený brankář.