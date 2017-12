České florbalistky na favorita neměly, s Finkami na MS padly jasně 1:5

České florbalistky prohrály na mistrovství světa v Bratislavě v důležité bitvě o nasazení do play off s Finskem 1:5. Neuspěly tak s úřadujícími vicemistryněmi ani v desátém souboji na světových šampionátech. V pondělí od 17:30 čeká tým trenéra Miroslava Janovského poslední duel v základní skupině A s Norskem, v kterém se bude bojovat o přímý postup do čtvrtfinále.