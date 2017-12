Hattrick? Nádhera, zvlášť na MS, zářila florbalistka Kapcová

PŘÍMO Z BRATISLAVY |Svoje první mistrovství světa si bude dobře pamatovat i díky hattricku ve čtvrtfinále s Polskem. Útočnice Nela Kapcová třemi góly posunula Češky k výhře 10:4. „Jsem za to šťastná,“ usmívala se devatenáctiletá hvězdička. Český tým podle očekávání vyřadil outsidera a v pátečním semifinále ho čekají Švédky, vítězky posledních pěti MS.

Třikrát v jednom zápase se Kapcová trefila už v kvalifikaci, ale… „Na mistrovství světa je to ještě sladší. Zvlášť, když je moje první,“ vyprávěla. Mimochodem, nově je nejproduktivnější Češkou na turnaji.

První dvě trefy stihla už v úvodní třetině: v desáté minutě jí nahrávala Eliška Krupnová, ve dvanácté Martina Čapková. „Pak jsem měla ještě další šance, hattrick mohl přijít dřív. Snažila jsem se a nakonec to tam padlo,“ říkala Kapcová.

Dočkala se čtyři minuty před koncem, podepsala se pod devátý český gól. To už bylo Češkám hej, ve třetí třetině daly zapomenout na slabší pasáž uprostřed zápasu, kdy se Polky dotáhly až na rozdíl tří branek. „Šly jsme do zápasu s tím, že chceme být první u balonku a nenechat jim žádný prostor. To se povedlo, ale druhá třetina ne,“ líčila Kapcová.

Co se stalo? „Za stavu 6:1 jsme si možná říkaly, že už to máme v kapse, a Polky se rozjely. Ve třetí třetině jsme zabraly, daly čtyři góly a bylo hotovo.“

S Eliškou Krupnovou hrála v prvním útoku vedle Martiny Řepkové, která nahradila zraněnou Denisu Ratajovou. Ta má pochroumaný zadní stehenní sval a bude se snažit dát dohromady aspoň na sobotní zápas o medaile. „Že s námi tentokrát byla Řepa? Byla to změna, ale myslím, že jsme to spolu odehrály pěkně. Dařilo se nám.“

Snad to bude moct říct i po semifinále se Švédskem.