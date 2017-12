Hotel mezi paneláky, do haly pěšky. Tady florbalistky sní o medaili z MS

České florbalistky si užívají klidu na malém hotelu, odkud to mají deset minut pěšky do haly... • Český florbal/Martin Flousek

České florbalistky bydlí v Bratislavě v malém hotýlku v širším centru, do haly to mají 10 minut pěšky... • Martin Flousek/Český florbal

Obránkyně Denisa Billá se rozhlédne kolem sebe a řekne: „Příjemné prostředí, všechno tady máme po ruce.“ Zatímco předloni Češky bydlely v lesích na kraji Tampere a z hotelu měly čarokrásný výhled na jezero Pyhäjärvi, letos mají základnu v širším centru Bratislavy, odkud plánují útok na historicky druhou ženskou medaili z MS.

Výhoda? Do haly klidně můžou chodit pěšky, mají to jen nějakých deset minut. Třeba ve vrcholovém fotbale by to vzhledem k přísným regulím nešlo, v uvolněném florbalovém prostředí to není problém. „Je fajn, že na zápasy chodíme pěšky, aspoň jsme ještě chvilku na vzduchu,“ vykládá Billá.

Co se náhodou nenajde v sídle českých florbalistek, je po ruce ve vedlejším hotelu. „Chodíme tam na regeneraci a do bazénu,“ popisuje Billá.

Na regenerační procedury došlo i ve čtvrtek, kdy měl český tým úplně první den bez florbalu, poprvé během MS se netrénovalo. „Já se byla už před snídaní trochu projít a dopoledne jsem se uvolnila v kryokomoře. Plánuju i výlet do města, možná se podívám po obchodech,“ vypráví jedna z českých tahounek, útočnice Eliška Krupnová.

720p 360p <p>Je to nenápadná třípatrová budova schovaná mezi paneláky v bratislavské čtvrti Ružinov, ale pro české florbalistky je tuze důležitá. Právě tady, ve čtyřhvězdičkovém hotelu Premium, bydlí během mistrovství světa. Češky mají před sebou dva nejdůležitější zápasy na turnaji: páteční semifinále se Švédskem a sobotní bitvu o umístění.</p> REKLAMA Na návštěvě u florbalistek. Podívejte se, jak bydlí Češky útočící na medaili z MS • VIDEO Martin Flousek/Český florbal

A ještě devatenáctiletá kometa turnaje Nela Kapcová, jež hattrickem ve čtvrtfinále sestřelila Polky: „Přijeli za mnou rodiče, takže strávím nějaký čas s nimi.“ Úplně od florbalu ale s parťačkami nevypnula, chystaly se vyrazit na čtvrtfinále Slovensko vs. Finsko.

„Už nemůžeme plýtvat silami,“ velí trenér Miroslav Janovský, jehož tým čekají dva zápasy během 24 hodin: páteční semifinále a sobotní finále či duel o bronz. „Proto je potřeba si odfrknout a být ready na poslední dvě utkání. Tam bude každá ušetřená energie dobrá.“