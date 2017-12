Spát ráno, nebo odpoledne? Cesta florbalistek k medaili vede přes bláznivý víkend

České florbalistky si užívají klidu na malém hotelu, odkud to mají deset minut pěšky do haly... • Český florbal/Martin Flousek

Zatímco Finky a Švýcarky budou mít po svém pátečním semifinále (17.00) volný večer a nabírat síly na sobotní epilog, český tým půjde na plac až po dvacáté hodině. Takhle pozdě Češky na turnaji ještě nehrály. „Osobně mám radši brzké zápasy, ale co se dá dělat. Chápu, že 20.10 je atraktivní čas pro televizi,“ říká útočnice Eliška Krupnová.

Jak zvládnout dlouhý den před semifinále se sedminásobnými mistryněmi světa? „To je individuální. Každá by si to měla zařídit podle sebe. Jestli spát déle po ránu a přes den být aktivní, nebo si pospat přes den,“ vykládá Krupnová. „Já se přikláním k první variantě, polehávání by mě spíš unavilo.“

Z víkendového programu se nikdo nevylže: pokud dojde na očekávaný scénář a Češky budou hrát zápas o bronz, vrátí se na palubovku stadionu Ondreje Nepely už 16 hodin po konci semifinále. „Jasně, bude to na nás nápor, ale je to mistrovství světa. Pokud chcete uspět, musíte zvládnout všechny nástrahy,“ upozorňuje obránkyně Denisa Billá.

Po semifinále se Češky vrátí na hotel zhruba hodinu před půlnocí, následovat bude klasika. Regenerace v kádi se studenou vodou, masáže, večeře… A pak rychle do postele, aby bylo tělo aspoň trochu odpočaté na sobotní rozuzlení. „Na přípravných turnajích Euro Floorball Tour je to ještě náročnější, tam hrajeme tři zápasy od pátku do neděle,“ připomíná Krupnová.

„Pro mě to bude novinka: v klubu máme večerní zápasy celkem běžně, ale druhý den nehrajeme,“ vypráví ostravská útočnice Nela Kapcová. „Tady je to násobené tím, že jde o medaili z mistrovství světa. Snad to zvládneme a získáme ji.“