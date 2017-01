Ostrý start futsalistů s Chorvatskem. Výhra by nám zvedla sebevědomí, ví kouč

Na úvod roku hrajeme s hodně silným soupeřem. Má to být příprava na kvalifikační zápas s Kazachstánem?

"Ano, Chorvaté jsou dnes top evropským týmem. Jejich generace vyrostla. Nám to bude simulovat nejen Kazachstán, ale i Makedonii, protože Chorvaté preferují podobný styl hry jako Makedonci. Hrají hodně individuálně. Hodí se nám to pro oba soupeře. My budeme pomalu dávat dohromady sestavu pro kvalifikaci."

Je současná chorvatská reprezentace silnější než ta z roku 2014, kdy se s ní český tým utkal naposledy? (zápas skončil v základní skupině ME 3:3)

"Myslím si, že jejich generace právě dospěla a je v nejlepším věku. Tým mají doplněný o mladé a šikovné hráče, které jsme mohli vidět před dvěma lety v jednadvacítce. Chorvatsko může být černým koněm příštího mistrovství Evropy."

Když se podíváme na sestavu české reprezentace. Vybral jste to nejlepší, co český futsal nabízí, nebo chcete ještě zkoušet?

"Momentálně máme to nejlepší, co můžeme mít. Nejsme v úplně optimální formě, ale do března máme ještě čas, abychom vše vyladili a dobře se připravili. Pokusíme se postoupit buď přímo nebo alespoň do baráže."

Jak je to tedy se složením českých čtyřek? Jedna už se v Rumunsku poměrně dost vyrýsovala.

"Ještě budeme hledat varianty. Jednu čtyřku už asi máme, pokud vydrží zdravá. Ta hraje stabilně v Chrudimi. Jsou to mladí kluci. Druhou lajnu budeme stále ladit. V ní se mohou objevit další hráči. Budeme ji hledat v příštích čtyřech přípravných zápasech, které nás ještě čekají."

Bude klíčové pro posílení psychiky hráčů udělat s Chorvatskem dobrý výsledek? To znamená neprohrát nebo v lepším případě Chorvaty porazit.

"Do každého zápasu jdeme vyhrát. Musíme akorát ctít sílu soupeře a jít do utkání s pokorou a respektem. Na druhou stranu musíme hrát nebojácně. Vítězství nad Chorvatskem nám může zvednout sebevědomí. Věřím, že minimálně jedno z těch dvou utkání dokážeme vyhrát."

Jakou roli bude hrát prostředí? První zápas se hraje v Chrudimi, kde to je pro polovinu celku domácí prostředí...

"Může to hrát roli, ale otázka je, jakou. Na kluky se přijdou podívat rodiny, příbuzní a kamarádi. Hráči se budou chtít vytáhnout a jen doufám, že to bude ku prospěchu věci a nebude je to shazovat dolů."