Česká futsalová reprezentace remizovala s Malajsií

Do utkání vstoupili Češi razantně a hned v první minutě trefil Slováček tyč. A už ve 4. minutě padla první branka, když Seidler prodloužil dlouhý výkop na Beleje a ten hlavou otevřel skóre - 1:0. Malajsijci o sobě dali vědět za malou chvíli, kdy Azri trefil břevno Gerčákovy branky. Za chvilku šel Drozd sám na brankáře, ale prováhal ideální čas pro zakončení.

V prvním poločasu sbírali naši hráči rychle fauly a v 7. minutě měli na svém kontě čtyři, pátý přidali ve 12. minutě, ale zbytek poločasu si již v tomto směru pohlídali. Co však dělalo trenérům vrásky, byl velký počet neproměněných šancí. Těch byla celá řada, některé akce českého týmu byly skvěle zakončené, ale brankář Firdaus ukázal, že není kapitánem svého týmu náhodou…

Do šancí se ale dostával i soupeř, ale jasně v jejich počtu kraloval náš tým, jenže bez gólového zakončení. Tu poslední před přestávkou ale měl Seidler. Zleva šel sám na Firdause, ale ani z tohoto gól nepadl.

Druhý poločas měl pro nás nešťastný úvod. Hned v první jeho minutě srovnal Saiful - 1:1. A rozjela se velká bitva, potvrdilo se, že Malajsie má velmi dobrý tým. Vrátit vedení našim barvám mohl Slováček, na druhé straně trefil tyč Khairul. Ve 24. minutě se zranil skvělý malajsijský brankář Firdaus, jenže i jeho náhradník se na zápas dobře vyspal.

Ve 26. Minutě šel soupeř do vedení 1:2, už o minutu později ale srovnal na 2:2 Vnuk, který poslal do sítě míč, vyražený po Belejově dělovce k tyči. Ve 28. minutě trefil Gerčák vysokým nákopem břevno. O dvě minuty později ale chybovala naše obrana a při hře s dopředu vysunutým Gerčákem inkasovala do prázdné branky - 2:3. Vzápětí se role brankáře ujal David Cupák a snaha o přečíslení obrany soupeře vyšla ve 35. minutě – Michal Seidler se z voleje opřel do míče po signálu z rohu a stav byl 3:3.

Posledním dramatickým okamžikem zápasu bylo vyloučení Cupáka za hraní rukou na polovině hřiště, jinak už se skóre neměnilo. A tak utkání, ve kterém měl český tým snad 15 velkých šancí skórovat, skončilo dělbou bodů.

„Z výkonu jsem trochu rozčarován, ale je to těžké. Časový posun je obrovský. Není to jednoduché a všichni jsme z toho rozsekaní. Hodně to naši hru ovlivnilo,“ přiznal trenér českého týmu Tomáš Neumann a pokračoval v hodnocení zápasu: „Chyběl nám pohyb a řešení přečíslení. Koncovka byla dneska tragická. Když se podívám na výsledek, tak by utkání spíše slušelo skóre deset-deset. Šance byly na obou stranách. Možná tomu nahrával i povrch. Místní lino dost zadrhává. Často jsme viděli, že hráči padali přes balon. Míč skáče jinak, ale to bylo pro oba celky stejné. Musíme být rádi za remízu, protože jsme mohli prohrát, ale i vyhrát.“

Malajsijský futsal je pro Čechy velkou neznámou. Ke kterému evropskému celku by Neumann soupeře přirovnal? „Šlo o velmi dobrého soupeře. Řekl bych, že jde o soupeře na úrovni naší baráže. Malajsijci jsou výborně technicky připravení, což mě překvapilo. Podle mě to byl soupeř evropské kvality, přiřadil bych ho do druhého koše, něco jako Rumunsko, Srbsko nebo Chorvatsko,“ odpověděl trenér Čechů.

V sobotu vyzve český tým Anglii od 9 hodin našeho času. „Nějaké změny určitě uděláme. Pořád náš výkon omlouvám časovým posunem. Pořád všichni spíme.“

Česká republika - Malajsie 3:3 (1:0)

Branky: 4. Belej, 27. Vnuk, 35. Seidler – 21. Saiful, 26. Ridzwan, 30. Azri.

ČR: Gerčák, Vavrek – D. Drozd, Slováček, Koudelka, Záruba - Belej, Seidler, Kovács, Vnuk - Vavrek, Štrajt, Hrdina.

Malajsie: Firdaus, Azrul - Abu, Nizam, Khairul, Saiful - Azri, Awal, Ridzwan, Farikh, Yazid, Syed, Shamsul, Aidil.