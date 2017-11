Sparta sní o futsalovém trůnu. S cizinci je letos velká šance, říká trenér

Patří mezi největší osobnosti českého futsalu. Kosovský rodák Beni Simitči v roce 1993 založil společně s bratrem a otcem klub Benago. S ním se jako hráč a následně trenér snažil dobýt český trůn, díky svým kontaktům přiváděl do nejvyšší soutěže zajímavá jména. Ale nadvládu Chrudimi zlomit nedokázal. Před touto sezonou se přesunul do Sparty, kde seskládal hvězdný tým včetně mistrů světa Marcela a Wildeho, který šest let válel ve slavné Barceloně. „Vždy jsem měl v týmu hodně cizinců, takže pro mě je to snadnější,“ říká Simitči. V neděli čeká Spartu ligový šlágr proti Chrudimi, který budete moci sledovat v přímém přenosu na iSport.cz.









V českém futsalu působí Beni Simitči dlouho. Svůj vlastní klub Benago pojmenovaný podle křestních jmen obou bratrů (Beni, Ago) přivedl do nejvyšší soutěže v roce 2001, když odkoupil licenci od tehdy rozpadajícího se Bohemians/Damned Praha.

Benago ale nikdy nedokázal dovést až na vrchol. Z průměrného klubu jej vyšvihl mezi českou elitu, suverénní Chrudim, která vyhrála posledních 11 ročníků, ale nikdy nepřemohl. I kvůli tomu v létě klub skončil a Simitčiové se přemístili do Sparty, kde se následně vytvořil na české futsalové poměry dream tým.

V aktuálním kádru má hned deset cizinců. Na práci s nimi je Simitči zvyklý, vždy jich měl v týmu dostatek. „Pro mě to není žádná novinka. Cizinců jsem měl v týmu vždycky hodně, práce s nimi je pro mě i snadnější,“ říká 46letý trenér, který se může pochlubit, že plynule umí až osm světových jazyků! „Když pocházíte z bývalé Jugošky, umíte hned čtyři jazyky,“ sděluje plynulou češtinou.

Sparta v létě přivedla Brazilce Wildeho, dvojnásobného mistra světa, který šest let hrál v Barceloně. Z Benaga přišel další mistr světa Marcelo, který slavil v roce 2004 se španělskou reprezentací. Dále přišli Cristian, Pimpolho, Ricardo Sobral, Lucas Moreira, Amadeu či Azem Brahimi.

Jelikož má v týmu hráče z různých zemí, kteří si prošli různými zeměmi, musí zápasy a tréninky vést hned v několika jazykových verzích. „Je skupina kluků, se kterými se bavím španělsky. Pak jsou vyloženě Brazilci, kteří nemají zkušenosti se španělskou ligou a umí jen portugalsky. S těmi se bavím anglicky. A zbytek už česky. Takže děláme takové trojjazyčné tréninky,“ usmívá se.

Cizinecká legie zatím naplnila očekávání, která se do jejich příchodů vkládala. Sparta je po devíti kolech na druhém místě za Chrudimí jen vinou horšího skóre. Pražský tým ztratil jen v prvním utkání doma s Plzní, které se nedohrálo kvůli kolapsu klubového prezidenta Zdeňka Větrovského, který koncem října zemřel.

„Kdybychom ten zápas s Plzní dotáhli do konce a vyhráli, měli bychom dvoubodový náskok. Ohledně sportovní stránky jsem žádné problémy neočekával. Trochu jsem se jen bál, jak si noví hráči sednou se mnou, protože jsem se s půlkou z nich ani neznal. Myslím si ale, že je to nad očekávání a všechno šlape tak, jak má být,“ sděluje radostně Simitči.

Zároveň přidává, že to, co Sparta zatím předvádí, není vše, co by mohla nabídnout. „Maximum bude těsně před play off. Teď vyhráváme, ale kluci jsou na nějakých 60 až 70 procentech,“ dodává rodák z kosovského Prizrenu.

S aktuálním kádrem musí Sparta pomýšlet na titul. Vidí to tak i její trenér: „Když se vezme jméno Sparty, velikost brandu, jak je poskládaný tým, jak spolupracujeme ve vedení, tak je letos daleko větší šance než v minulých letech s Benagem.“

V neděli čeká Spartu ligový šlágr proti Chrudimi, třináctinásobnému mistrovi. „Každý bude chtít ukázat kvalitu a ukázat to, co v něm je. S klukama jsem se bavil a říkal jim: To je zápas, kdy musíte ukázat sebe. To samé jsme jim říkali před derby se Slavií, Bláža (bývalý fotbalový brankář, nyní marketingový ředitel futsalové Sparty Jaromír Blažek) jim vysvětloval, co znamená derby,“ říká Simitči.

Duel Sparty s Chrudimí může výrazně napovědět o vítězi základní části. „Zápas má velký význam, bude se hrát o rozdíl v tabulce. Kdo vyhraje, uteče o tři body. Chceme jim uštědřit porážku, to je jasně daný cíl,“ směřuje vše k neděli.

