Mareš po demolici Sparty: Hvězdy jim nic nevyhrají, musí být jako tým

Šlo o prvotřídní šlágr. Nejlepší proti nejlepším, alespoň v českém futsalu. Sparta, která s výrazně posíleným kádrem pomýšlí na titul, proti Chrudimi, vítězi posledních 11 ročníků české nejvyšší soutěže. Hráčem utkání byl jednoznačně Brazilec Max, který dovedl hosty k výhře šesti body za hattrick a tři asistence.

Jak byste zhodnotil nedělní šlágr na Spartě?

„Přijeli jsme tam, že chceme vyhrát. Věděli jsme, že to bude těžký, ale dobře jsme se připravili. V naší lize bych zápas proti Spartě zařadil k vyvrcholení půl sezony. Tak nějak jsme čekali, že to takhle bude. Akorát jsme nečekali, že dáme tolik gólů.“

To jsem se chtěl zeptat dále, že tak vysokou výhru jste asi ani sami nečekali.

„Herně to bylo vyrovnaný. Sedm gólů nečekal určitě nikdo, mysleli jsme, že to bude třeba o gól nebo o dva. Ale když jsme pak zápas viděli, tak gólů jsme mohli dát ještě víc.“

Přišlo mi, že sparťané nehráli s takovým nasazením, disciplínou a dodržováním taktiky jako vy. Viděl jste to podobně?

„Nevím, co jim trenér řekl. Ať hrajou, jak hrajou… My jsme jejich zápasy viděli, měli jsme dlouhou přípravu, video. Trenér nám řekl o každém jejich hráči. Když jsme vepředu ztratili míč, tak jsme šli všichni čtyři hrozně rychle dozadu pod míč. To mi přišlo, že oni neběželi. Přehráli jsme je fyzicky, oni drželi míč vlastně jen při power play. Když se hrálo čtyři na čtyři, tak to měli těžký. Moje mínění je, že to bylo o pohybu a jim to neběhalo.“

Byla Sparta pro vás nejtěžší soupeř v aktuální sezoně?

„Těžko říct. Zase chtěli hrát futsal, to nám vyhovuje. Těžší zápasy jsou podle mě, když někam přijedete, všichni jsou zalezlí a musíte dávat pozor na to, abyste nedostali gól z brejku. To je těžší než hrát do otevřené obrany. Sice to skončilo 7:2, ale přesně takové zápasy se hrají v Lize mistrů.“

Je pro vás výhra nad Spartou důležitá i z psychického pohledu, že jste viděli, že hvězdy na papíře Spartě zápas nevyhrají a dokázali si, že je můžete v klidu porážet?

„Samozřejmě. Ať si říká, kdo chce, co chce, tenhle výsledek je důležitej. Myslím, že i oni to budou cítit, až k nám přijedou nebo my zase k nim, že jsme hráči, kteří je normálně v klidu můžou porážet a že nemají nic jistýho. A jak každý píše, že nás sesadí z trůnu. To samozřejmě můžou, může nás porazit kdokoliv, ale když budeme hrát poctivě jako proti Spartě, bude to mít každej hrozně těžký. Hvězdy jim zápas nevyhrají, musí hrát jako tým. A to mi přišlo, že v neděli nebylo.“

Co vůbec říkáte na kádr, který Sparta před aktuální sezonou poskládala?

„Kluky znám, hráli jsme proti jejich reprezentacím. Jsou to super jména, výborní futsalisti, pro naši ligu velké zpestření. Mají vynikající tým, teď to jen dát dohromady, aby jim to šlapalo. Tým mají výbornej, záležet bude jen na nich.“

Vy jste zápas střelecky otevřel po rohovém kopu, který jste rozehrál a po Maxově nabídce sám gólově dokončil. Byla to nacvičená akce?

„Hráli jsme to takhle v minulém zápase v Plzni. Tam jsem mu to třikrát kopl a on vždycky nártem překopl bránu o pět metrů. Tak mi teď říkal, ať běžím na zadní tyč, že to tam bude vracet. Víceméně jsem tedy věděl, že to tam bude dávat.“

Co říkáte na výkon Maxe? Zápas prakticky rozhodl sám, dohrál s bilancí tří gólů a tří asistencí.

„Vyšlo mu to parádně, podržel nás. On hraje dopředu, všichni ostatní za něj dozadu. Jsme jeden tým, takže jsme za něj rádi. Na co sáhl, to se mu povedlo. Klobouk dolů.“

Výhrou nad Spartou jste se dostali do tříbodového trháku, který nakonec může být rozhodující pro základní část. Vnímáte to tak?

„Samozřejmě může. Vezměte si, že jsme z deseti zápasů odehráli už sedm venku. Hráli jsme v Plzni, na Spartě i na Slavii… Těžký zápasy ještě budou, všechny jsou těžký, ale klidně tohle může stačit. Ještě ale není konec a stát se může cokoliv. Můžou přijít karty, zranění nebo, jak to bývá v každém sportu, slabší chvilka. Už ale nehrajeme Ligu mistrů, ze které jsme vypadli, což je obrovská škoda. Můžeme se tak soustředit jenom na ligu a pohár.“

Chrudim ovládla posledních 11 ročníků české ligy. Myslíte, že letos bude cesta k titulu těžší než v minulých letech?

„Zaprvé nejsme ještě ani v půlce sezony, zadruhé ještě nejsme ve finále. Budeme si hrát to svý, poctivě trénovat, připravovat se na každý zápas a pak uvidíme. Kdokoliv může posílit. Když vidím, jaké mají výsledky Litoměřice, tak nevěřím, že by neposílily. Plzeň má výborný tým, stejně tak Sparta, ale ta zase může doplatit na to, že nebudou hrát jako tým. Když budou hrát jako proti nám, tak je může porazit kdokoliv. Určitě to bude zajímavý.“