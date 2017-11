SESTŘIH: Slavia - Plzeň 5:6. Hosté nadále pronásledují favority

Zaplněná hala v Edenu viděla bohužel úvod zápasu jako z nejhoršího slávistického snu. Už ve 31. vteřině hry svítil na výsledkové tabuli stav 0:2, když se dvakrát prosadil ve výborné formě hrající reprezentant Tomáš Vnuk, dvakrát překonal Václava Kubíčka pohotovou střelou z první, na první branku mu nahrál Michal Holý, na druhou Tomáš Štverák. Oběma akcím předcházely chyby ve slávistické rozehrávce.



V páté minutě Holý přihrál přes celou šíři hřiště Štverákovi, který poslal míč kolem nedobře stojícího Kubíčka do sítě potřetí.

VIDEO | Sestřih: Slavia - Plzeň 5:6

Plzeň nadále prohání největší favority. Do sobotního utkání 10. kola 1. FUTSAL ligy proti Slavii vstoupil Interobal výborně, už v 5. minutě vedl 3:0, ale o vítězství museli bojovat až do posledních minut. V polovině druhého poločasu domácí dokázali otočit na 5:4. Rozhodly až dva góly v poslední pětiminutovce, rozhodující trefu vstřelil v 39. minutě Michal Holý.

Slávisté se nevzdali, k návratu do zápasu zavelel Jan Lištván - získal míč na vlastní polovině, vyvezl ho do hloubi pole, odkud poslal nádhernou křížnou přihrávku na Antonína Hrdinu, který zachoval klid a prsotřelil Lukáše Němce. V 19. muinutě to bylo 2:3, Martin Směřička si zpracoval na prsou dlouhý Hrdinův nákop a half-volejem poslal míč k tyči. A to ještě červenobílí mohli do přestávky vyrovnat, Vojtěch Turek ale míč nadvakrát nepropasoval přes Němce do sítě.



Po přestávce slávisté vyrovnali, Lištván vybojoval po rohu míč a nahrál před branku Hrdinovi, který neměl se zakončením z první vůbec problémy. O dvě minuty později ale znovu Štverák našel prostor u bližší tyče a hosté o branku vedli.



V tuto chvíli se hrál dramatický futsal, který fanoušky musel bavit.Sešívaní znovu srovnali, Po Novotného nahrávce vypálil Martin Směřička z pravé strany a míč vletěl do sítě u protější tyče, kde stínoval kapitán Jan Homola, který se míče ale nedotkl. Slavia šla do vedení ve 29. minutě, kdy Djokica Arsovski doklepl do sítě přihrávku Novotného.



Právě Novotný mohl utkání rozhodnout, bohužel ve 35. minutě neproměnil penaltu nařízenou za Vnukův faul na Hrdinu, nepodařilo se mu do branky nasměrovat ani následnou dorážku. Dramatický duel vrcholil.



Turek po krásné kombinaci zamířil nad břevno branky a na druhé straně Štverák završil svůj hattrick. Hosté v závěru dokázali vstřelit i šestý gól. Z dálky vymetl pravý roh branky Holý. Diváci tak viděli strhující zápas, který bohužel Slavii žádné body nepřinesl.

Výsledek 10. kola futsalové ligy:

Slavia Praha - Interobal Plzeň 5:6 (2:3)

Branky: 18. Hrdina (Lištván), 19. Směřička (Hrdina), 21. Hrdina (Lištván), 22. Homola (Směřička), 29. Arsovski (Novotný) - 1. Vnuk (Holý), 1. Vnuk (Štverák), 5. Štverák (Holý), 21. Štverák (Holý), 36. Štverák (Holý), 39. Holý (Vnuk). Rozhodčí: Novotný, Lasch - Laštovička. Diváci: 550.

Sestavy:

Slavia Praha: Kubíček, Garčár – Novotný, Lištván, Míča, Krstevski, Hrdina, Sedláček, Směřička, Arsovski, Homola, Turek, Hájek. Trenér: Nenad Veljkovič.

Plzeň: Klečka, Němec – Havel, Šrajt, Buchta, Mižár, Holý, Slavík, Sláma, Hudaček, Křemen, Kasýk, Štverák, Vnuk. Trenér: Petr Kučera.

Tabulka 1. FUTSAL ligy: