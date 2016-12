Házenkářky Norska porazily Nizozemsko a obhájily evropské zlato

Norky si evropským zlatem spravily chuť po olympijských hrách v Riu de Janeiro, odkud si odvezly "jen" bronz po vítězství v duelu o třetí místo nad Nizozemskem. Seveřanky celkově získaly jedenáctou medaili z mistrovství Evropy.

Nizozemky navzdory porážce potvrdily velký vzestup z poslední doby a zaznamenaly nejlepší výsledek na ME ve své historii. Vybojovaly totiž premiérovou medaili z Eura.

Zatímco Norky nastoupily už do desátého finále ME, Nizozemsko si zahrálo o evropské zlato poprvé. Outsider ale vstoupil do zápasu nebojácně a sehrál se Seveřankami mnohem vyrovnanější partii než před rokem na MS. Za úvodních 20 minut nastřílel 13 gólů a nečekaně vedl 13:9.

Norkám pomohlo střídání brankářky, mezi tyče se postavila Grimsboová a její spoluhráčky ještě do pauzy srovnaly. V druhé desetiminutovce druhé půle si pak favoritky vytvořily rozhodující pětigólový náskok. Dvanácti trefami přispěla k vítězství kanonýrka Nora Morková.

Nizozemky sice ještě v závěru zabojovaly a dokonce v závěrečných sekundách měly možnost srovnat a poslat duel do prodloužení, jenže poslední akci po špatné rozehrávce ani nezakončily.

Francouzky po výhře nad Dánskem slaví druhou letošní medaili z velké akce po stříbru na olympijských hrách v Riu. Hráčky ze země galského kohouta vybojovaly třetí cenný kov z evropských šampionátů a navázaly na zisky bronzu z let 2002 a 2006.

Jako rozhodující se ukázal hned úvod utkání, v němž Francouzky vedly 5:0 a poté 12:5. Dánky po změně stran sice snížily až na rozdíl jedné branky, několikrát dokonce útočily na vyrovnání, ale úplný závěr zvládly lépe favoritky. Seveřanky, které byly soupeřkami českého celku v základní skupině, tak na medaili z Eura čekají už od roku 2004.

Český tým obsadil na turnaji desáté místo s bilancí jedné výhry nad Maďarskem a pěti porážek.

Mistrovství Evropy házenkářek v Göteborgu:

Finále:

Norsko - Nizozemsko 30:29 (15:15)

Nejvíce branek: Morková 12/5, Frafjordová 5, Herremová 4 - Snelderová 6, Grootová 5, Polmanová 4.

Rozhodčí: Alpaidzeová, Berezkinaová (obě Rus.). Sedmimetrové hody: 5/5 - 4/3. Vyloučení: 2:2. Diváci: 11.037.

O 3. místo:

Francie - Dánsko 25:22 (14:9)

Nejvíce branek: Nzeová Minková 5, Dembeleová 4 - Jörgensenová 6/3, Jensenová a Dornonvilleová de la Courová po 3.

Koneční pořadí ME: 1. Norsko, 2. Nizozemsko, 3. Francie, 4. Dánsko, 5. Rumunsko, 6. Německo, 7. Rusko, 8. Švédsko, 9. Srbsko, 10. ČR, 11. Španělsko, 12. Maďarsko, 13. Černá Hora, 14. Slovinsko, 15. Polsko, 16. Chorvatsko.