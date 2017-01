Zařízli nás! Zase s Katarem! Němečtí házenkáři na MS po vyřazení naříkají

Osmifinále na mistrovství světa házenkářů ve Francii se stalo konečnou stanicí pro dva z favoritů. Olympijští vítězové z Dánska, kteří před tím šampionátem procházeli bez zaváhání, nestačili nečekaně na Maďarsko, a Němci podlehli o gól Kataru.

„Je jasné, že se stalo to samé co v roce 2015. Tehdy jsme si mysleli, že jde o jednorázový jev, tedy fakt, že tým z Asie byl jednoznačně protežován,“ pustil se do kritiky německý brankář Andreas Wolff. Připomněl tak minulý turnaj přímo v Kataru, kde si na rozhodčí hořce stěžovalo několik soupeřů domácího celku a ten došel až do finále.

Největší zlost cloumala poraženými vzhledem k situaci zhruba tři minuty před koncem. Domnívali se, že rozhodčí odpustili Kataru jeden jasný faul, další situaci otočili a místo sedmičky pro Německo za vstup obránce do brankoviště odpískali útočný faul proti němu.

„Poměr sedmiček, jejich pět proti žádné naší, mluví sám za sebe,“ rozčiloval se Wolff. „Když se pak podíváte na náš předposlední útok, kde hráč napřed fauluje, pak proběhne brankovištěm, Paul Drux (německý hráč) chce střílet a je to posouzeno jako útočný faul, můžete se akorát tak chytat za hlavu,“ stěžoval si.

Těžko říct, jakou bude mít kritika zhrzených odezvu, protože prohra Němců byla stejně tak nečekaná jako zbytečná. Favorit vedl ve druhém poločase 17:13 a později i 20:18. Za stavu 20:19 se dopustil ostudné ztráty uprostřed katarské poloviny hřiště, další ztráta (celkově čtrnáctá) přišla v poslední minutě.

VIDEO | Sporná situace v zápase Německo-Katar začíná v čase 1:22:40

Kataru zároveň rozhodčí za stavu 18:17 pro Německo zapískali pasivitu. Navíc si Němci nedokázali poradit s Rafaelem Capotem, který byl v posledních minutách neudržitelný, celkově dal devět gólů a nastřelil tyčku, což mohlo utkání rozhodnout daleko dřív.

Bývalý německý reprezentant a viceprezident svazu Bob Hanning proto tvrdil: „V závěrečné fázi zápasu jsme byli jasně poškozeni, ale pravdou taky je, že jsme takovou situaci vůbec neměli dopustit,“ uznal.

Hlasitěji než o rozhodčích se v Německu začalo mluvit o konci kouče Dagura Sigurdssona, kterého by údajně mohli nahradit Markus Baur ze Stuttgartu nebo Christian Prokop z Lipska.

Bývalý německý reprezentant Stefan Kretzschmar prohlásil: „Rozhodnutí tři minuty před koncem bylo fatální. Sedmička po bránění proti Druxovi byla naprosto jasná. Toto byla klíčová situace v utkání,“ vrátil se k momentu, který se odehrál za stavu 20:20. Zároveň dodal: „Neprohráli jsme kvůli jednomu zapískání.“ Souhlasil s ním trenér Sigurdsson: „Možná se dvě nebo tři situace daly posoudit jinak. Ale to nebyl hlavní problém.“

Příští pokus budou mít Němci za dva roky na mistrovství světa, který spolu s Dánskem budou pořádat. Na domácí půdě je povede nový trenér, možná projde i kádr proměnou.

Andreas Wolff má jasno, co bude k úspěchu potřeba: „Budeme mít fanoušky za zády, a možná tam budou rozhodčí natolik silní, aby nás nepoškodili.“