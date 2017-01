Liga házenkářů se Slováky? Hrozí krach, může dojít k absurdní situaci

+ sportovní hledisko



Výzvou je movitý Prešov



Hodnotné zápasy s movitým Tatranem Prešov, účastníkem Ligy mistrů. Trénuje ho Čech Rastislav Trtík, na křídlech válí reprezentanti Tomáš Číp s Jakubem Hrstkou. „Je úplně někde jinde, výrazně nad našimi kluby,“ potvrdil manažer Dukly Daniel Čurda. Podle něj se tuzemské špičce dneska vyrovnají také Topolčany a Šaľa. Konfrontace se Slováky by přinesla i nespornou prestiž. „Je tam nacionalismus. V Česku hrajeme pořád se stejnými soupeři, klukům už nemáme moc co nabídnout. Teď bychom poznali nové týmy, jiné herní styly,“ dodal manažer.



– ekonomické hledisko



Vzrostou kilometry i náklady



Zdražilo by cestování, ubytování, stravování pro hráče a realizační týmy. Například do Prešova je to z Lovosic 700 kilometrů! Výlet na dva až tři dny. Z Prahy čeká podobná štreka. „Určitě bychom nechtěli jezdit autobusem na Slovensko šest hodin na otočku. Brali bychom to jako evropské poháry. Přijet, vyspat se, udělat rozcvičku a odehrát zápas,“ nastínil manažer Čurda s tím, že by pražský klub od nové sezony nejspíš navýšil i počet profesionálů v kádru. Nyní má zhruba čtyři.