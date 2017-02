Federální házenkářská extraliga: Konec, nebo poslední šance?

Za sedm měsíců by měla odstartovat společná česko-slovenská extraliga házenkářů (ČSE). Ze špičkových domácích týmů se ale do ní nakonec ve stanoveném termínu, tedy do posledního lednového dne, přihlásil bezpodmínečně jediný, a to vedoucí tým domácí extraligy HC ROBE Zubří.

„Moc dobře si uvědomujeme, že pokud nevznikne nová společná mezinárodní soutěž, ta stávající v této podobě bude v lepším případě stagnovat, spíše uvadat. Proto jsme před rokem uvítali nový impulz. Ano, klade větší nároky jak na hráče a realizační týmy, tak i na vedení klubů. Každopádně obnova česko-slovenské soutěže bude zajímavější pro fanoušky, partnery klubů, média. V tomto směru vidíme více pozitiv než negativ,“ míní Michal Balhárek, generální sekretář Zubří.

„Slovenský partner má zájem o spuštění společné soutěže i v případě menšího počtu přihlášených týmů. A protože HC Dukla Praha jako druhý přihlášený podmiňuje ve své přihlášce její platnost účastí minimálně šesti extraligových klubů, tak za dané situace tedy projekt padá,“ říká Daniel Novotný, člen exekutivy Českého svazu házené (ČSH).

Ta se vývojem situace v minulých dnech intenzivně zabývá. Řeší například veřejná vyjádření extraligových klubů například z Hranic, Litovle nebo Lovosic, které viní ČSH z toho, že projekt sedm měsíců před začátkem soutěže není připravený a kluby nemají o projektu žádné informace.

„Toto tvrzení ale není pravdivé,“ říká Novotný. V průběhu loňského roku totiž kluby obdržely ve formě odpovědi na jejich „veřejnou výzvu“, jak informaci o minimální finanční garanci ze strany ČSH, tak základní organizační a marketingové informace o soutěži.

Zároveň dostali pozvání na společné setkání se slovenskými kluby, kde se v lednu 2017 měly řešit případné detaily, přestože do té doby extraligové kluby žádné dotazy směrem k ČSH nevznášely. Kluby nijak nereagovaly a scházely se na tajných schůzkách samy bez ČSH.

Výsledkem jejich schůzek bylo oznámení z 10. ledna 2017, ve kterém kluby oznámily, že hrát ČSE nebudou. Nabídku ČSH na druhou schůzku v Olomouci 15. ledna 2017 odmítly většinově i napodruhé, bez řádného vysvětlení.

„Nastalá situace nás ve vztahu k našim sponzorům a partnerům dostala do nezáviděníhodné situace. Slovenský svaz házené i potencionální generální partner plánované soutěže, kterým je nadnárodní společnost z oblasti petrochemického průmyslu, s údivem sledovali mediální masáž, které byl projekt ČSE ze strany klubů vystaven,“ říká Novotný. „Negativní dopady to ale má i u stávajících partnerů,“ říká jednatel CS Handballu Jan Sviták.

Co bude dál? O tom na základě návrhu prezidenta ČSH Radka Bendla rozhodla Exekutiva ČSH. „Stále věříme v úspěch ČSE. Zároveň chceme dát klubům poslední možnost setkat se na společné schůzce se zástupci Exekutivy ČSH v úterý 7. února 2017 v Praze a učinit poslední pokus o vznik ČSE. Věřím, že sedmička bude šťastné číslo a že partikulární zájmy všech zúčastněných budou převáženy společnou snahou o posunutí úrovně celé české házené významně vpřed. Já to takto cítím a to je důvod, proč o dosavadním průběhu komunikace neuvažuji v rovině osobní, ale v rovině toho, kdo je pro úspěch tohoto projektu ochoten upřednostnit vyšší cíle,“ říká prezident ČSH Radek Bendl.