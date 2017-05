Házenkáři oplatili Ukrajincům porážku a přiživili naději na postup na ME

Český tým má po čtyřech odehraných zápasech ve čtyřčlenné skupině na kontě dvě vítězství a dvě porážky a vrátil se na postupové místo v tabulce. Kvalifikaci zakončí v červnu proti Islandu a v Makedonii. Na evropský šampionát do Chorvatska v příštím roce postoupí první dva celky z každé skupiny a nejlepší z třetích míst.

"Vůbec to nebylo lehké, i když výsledek tak možná vypadá. Dlouho jsme nebyli schopni z nás dostat zklamání po prohře na Ukrajině. Což se projevilo i na hře. Dnes to bylo o vůli. Nám to moc nešlo. Cením si toho, že jsme se dokázali z deky vyhrabat. Výsledek už byl v pořádku," řekl novinářům jeden z dvojice trenérů Daniel Kubeš.

Svěřenci Kubeše a Jana Filipa otevřeli skóre ze sedmičky, ale pak opět dlouho nenacházel cestu k překonání důrazné a tvrdé obrany soupeře. Češi s obtížemi hledali prostor ke střelbě a po čtvrthodině prohrávali 5:8. Největší problém měli s uhlídáním střelce Sadového, který zatížil jejich konto v této části hry pěti brankami.

Hrozící trhák odvrátili čeští házenkáři zpřesněním kombinačních akcí, několika zákroky se blýskl brankář Galia a střelecky se začal prosazovat Babák. Šňůrou pěti branek domácí otočili výsledek, slibný třígólový náskok se ale do přestávky ztenčil na minimum.

Po změně stran Ukrajinci drželi ještě deset minut krok. V české brance pak ale zazářil Mrkva, který po několika zákrocích založil rychlé protiútoky, jež vedly k důležitým brankám. Soupeř zcela vypadl z rytmu. "Podařilo se nám vyvinout tlak. Ukrajinci už proti němu neměli dostatek zbraní, aby byl zápas vyrovnaný," řekl Kubeš.

Český tým postupně získal bezpečný náskok a navázal na listopadovou sedmibrankovou domácí výhru nad Makedonií (35:28).

"Postupem času bylo vidět, že jim dochází síly. My jsme přidali na rychlosti, důrazu i agresivitě. Kluci super bránili. A fantastické bylo publikum, které nám hodně pomohlo," uvedl brankář Tomáš Mrkva. Nepochyboval, že pro český tým skončí kvalifikaci úspěchem. "Jsem přesvědčený, že na Euro postoupíme. Jsme o rok starší a zkušenější. Věřím, že v posledním zápase v Makedonii vyhrajeme," dodal Mrkva.

ČR - Ukrajina 32:25 (14:13)

Sestava a branky ČR: Mrkva, Galia 1 - Hrstka 7/1, Bečvář 2, Jurka 1, Motl, Sobol 4/2, Horák 3, Stehlík 3, Babák 4/1, Linhart, Petrovský 3, Škvařil 3, Hanisch, Šlachta 1, Landa.

Nejvíce branek Ukrajiny: Sadovyj 5, Žukov 4, Ševelev, Denysov a Žuk po 3. Rozhodčí: Johansson, Kliko (oba Švéd.). Sedmimetrové hody: 6/4 - 3/2. Vyloučení: 5:10. ČK: 42. Sadovyj (Ukr.). Diváci: 2000 (vyprodáno).

Tabulka