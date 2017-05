Mrkva proti Ukrajině přišel, chytil sedmičku a zářil. EURO uděláme, burcuje

Vystřídal v bráně Martina Galiu, lapil sedmičku a od té doby táhl Tomáš Mrkva (28) české házenkáře za triumfem v kvalifikaci EURO 2018 nad Ukrajinou (32:25). Důležitá výhra před bouřlivým zlínským publikem znamená, že národní tým navzdory středeční porážce se stejným sokem posílil své naděje na postup. „Vidím to optimisticky,“ věří brankář bundesligového Balingenu-Weilstettenu, že se v lednu příštího roku vydá se svými spoluhráči do Chorvatska absolvovat vrchol sezony.

Byla to fuška, co?

„No byla. (úsměv) Věděli jsme, že Ukrajinci mají výborné střelce z dálky, což v prvním poločase potvrzovali. Prášili to do vinglů. Ale postupem času jim docházely síly, v útoku byli trošku bezradní. My jsme přidali na rychlosti, důrazu a agresivitě. Kluci super bránili, celý zápas. Musím jim složit kompliment. Věděli jsme, že když budeme šedesát minut hrát naši hru a nepolevíme, tak je nakonec přejedeme. To se potvrdilo“

Také fanoušci byli fajn, ne?

„Publikum bylo opět fantastické. Jako vždycky ve Zlíně a vlastně kdekoliv u nás. Je jedno, jestli hrajeme v Brně, v Praze, v Plzni... Pokaždé jsou lidé skvělí. Jsem rád, že jsme v Česku, celý rok jinak strávím v Německu. Užívám si to tady.“

Ještě vás hryže středeční porážka na Ukrajině?

„Určitě, porazili jsme se sami. Neproměnili jsme spoustu vyložených šancí a udělali moc technických chyb. Bylo důležité vyhrát doma o víc než čtyři góly, abychom měli lepší vzájemné zápasy. To se povedlo, takže je to všechno otevřené. Příště musíme doma porazit Island minimálně o dvě branky a pak pojedeme vyhrát do Makedonie. Vidím to optimisticky. Myslím, že EURO uděláme.“

Všechny čtyři celky mají pořád zhruba stejnou šanci. Souhlasíte?

„Zatím všichni vyhrávají doma. Uvidíme, kdy se to zlomí. Pokud nevyhrají Makedonci na Islandu, tak my potom vyhrajeme v Makedonii. (úsměv) Všichni víme, jak to tam vypadá. Ale jsme zase o rok zkušenější, starší a lepší. Nevidím důvod, proč bychom tam nemohli vyhrát.“