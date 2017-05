Házenkářka Knedlíková po triumfu v Lize mistryň: Je to něco neskutečného

Jaký je to pocit být v historii první česká házenkářka, která dosáhla takového úspěchu. Vnímáte to jako něco výjimečného?

"Ještě teď mi to přijde neskutečné. Mám obrovskou radost, že se nám podařilo vyhrát. Je to vlastně naplnění mého sportovního snu."

Po loňské prohře ve finále na penalty, napadlo Vás, že rok na to byste si na trofej mohla sáhnout?

"Myslím, že právě loňská smolná prohra náš tým ještě víc semkla k tomu, abychom to letos uhráli až do vítězného konce. I letos se finálový zápas dostal až do prodloužení, ale už jsme byli klidnější a věřili jsme, že to zvládneme."



Jak proběhly oslavy? Je pravda, že se oslav zúčastnili i politici a jiné vlivné osobnosti? Umí to Maďarky i jiné světové hráčky pořádně rozjet?

"Po předání trofeje jsme přijeli zpět do Gyoru, kde nás na náměstí přivítala spousta fanoušků. Oslavy probíhaly pouze v klubovém kruhu. Obdrželi jsme ale spoustu krásných gratulací a to nejen od nejvyšších politických osobností Maďarska. Někteří nás dokonce podporovali přímo v Papp Laszlo Aréně. A ano, oslavy byly opravdu vydařené"



Jak si stojíte v lize?

"V maďarské lize, do jejíhož konce zbývá odehrát 5 kol, jsme na první příčce s náskokem 6 bodů na 2. Ferencváros."



Je v Maďarsku házená sportem č. 1?

"V Maďarsku je házená velmi populární sport. Netroufám se říct, že by to byl sport č. 1, ale rozhodně patří na nejvyšší příčky, co se týče oblíbenosti."



Jaká vůbec byla Vaše cesta do Györu? Měla jste to trochu zvláštní v tom, že si Vás Györ vytáhl z týmu, který je jakýmsi rezervním týmem?

"V roce 2014 jsem z DHC Slavia Praha přestoupila do maďarského Mosonmagyarovaru, který měl být jakousi základnou pro Gyori Audi ETO KC. Šlo o to, že mladé talentované hráčky nemají v A týmu dostatečnou herní vytíženost a tak nastala spolupráce s Mosonmagyarovarem, který hrál taktéž nejvyšší maďarskou soutěž. Talentované hráčky Györu byly na hostování v Mosonmagyarovaru a měly tak příležitost se vyhrát v nejvyšší maďarské soutěži. Spolupráce bohužel mezi kluby nefungovala tak, jak bylo zamýšleno a kluby spolu v současnosti již nespolupracují. Z důvodu zranění hráčky na pravém křídle jsem v mém prvním roce zahraničního angažmá začala trénovat s týmem Györu, kam jsem následně přešla na půlroční hostování. Hostování se na konci roku změnilo v přestup."



Jak se vůbec liší tréninky v Maďarsku od tréninků ve Slavii, co se náročnosti týče?

"Na to je hrozně těžké odpovědět, protože rozdíl není v tréninkách jako takových."



Na jak dlouho máte smlouvu? A kde se vůbec vidíte do budoucna, chcete hrát, dokud bude držet zdraví nebo máte i jiné plány? Pracovní? Studijní?

"Smlouvu mám ještě na dva roky. Je těžké plánovat dopředu, protože zdraví je jen jedno, ale vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou, tak se potom možná vrátím do oboru."



Co Vám v Maďarsku nejvíce chybí a co naopak vůbec?

"Nejvíce mi chybí rodina a kamarádi, ale naštěstí Györ není moc daleko od Prahy, a tak když je možnost není problém je navštívit. A to platí i z jejich strany. Navštěvují mě a podporují v zápasech, čehož si moc vážím a děkuji jim za to."



Zvykla byste na život tam nastálo?

"No těžko říct co nastane po sportovní kariéře, ale preferuji návrat domů."



Teď jste dosáhla obrovského úspěchu, jen tak někdo se něčím takovým nemůže pochlubit. Je vůbec něco víc, čeho byste chtěla dosáhnout? Na olympiádu bude asi těžké se dostat.

"Na klubové úrovni je to vlastně největší úspěch, kterého lze dosáhnout. Olympiáda je sen každého sportovce, ale bohužel házená v České republice nedosahuje takové úrovně, aby se nám tam podařilo probojovat. Stále ale pevně věřím, že se to změní!"



Jano, patříte k oporám české reprezentace, teď se chystáte na play-off o postup na MS 2017 v Německu, ve kterém se střetnete s týmem Turecka. První zápas Vás čeká 10. června v Mostě, odveta pak o pár dní později v Ankaře. … Jak se připravujete na Turkyně?

"V březnu již proběhlo reprezentační soustředění, kterého jsem se z důvodu zranění nemohla zúčastnit. Znovu se sejdeme na konci května, kde už veškerá příprava bude směřovat směrem k Turkyním."