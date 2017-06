Hvězdy na Štvanici. Házenkáři plánují ambiciózní maraton i oslavu legend

Přispěla k legendárnímu titulu mistryň světa z roku 1957. Když však Věra Dvořáková včera slyšela o chystané červnové akci, usmála se: „Je to úžasné. Určitě je to i složité na organizaci. Jsem ale ráda, že se tu střetnou světové hvězdy proti našim.“

Právě na počest její a mnohých dalších českých házenkářských ikon byla tato exhibiční slavnost zrealizovaná. Šedesát let po titulu na MS, triumfu Dukly Praha v Poháru mistrů nebo 45 let po stříbru z olympiády v Mnichově si bude pražská Štvanice připomínat akcí Hvězdy pro legendy.

„Chceme udělat jednu z největších házenkářských akcí, na niž se bude vzpomínat. Jsou na to navíc skvělé reakce a počítáme se stoprocentní účastí našich legend, což je neskutečné,“ přiznal manažer reprezentací Karel Nocar a šéf svazu Radek Bendl uznal: „Napadla mě dvě slova: propojování a otevřenost. Budou zde legendy našeho sportu i současní hráči, což je krásný příklad propojování. Dorazí rovněž osm nejlepších hráčů světa a tři nejlepší hráčky. Běžně se moc do kontaktu s těmito hráči nedostáváte, ale teď byl cíl některé sem přivést.“

Osm nejlepších házenkářů světa a další světové hvězdy přijedou na konci června do Prahy, aby společně oslavily výročí historických úspěchů české reprezentace. Akci zvanou Hvězdy pro legendy bude hostit pražská štvanice.

Třídenní akce má začínat už 19. června ambiciózním maratonem, zápasem trvajícím 42,195 hodiny, hrajícím se ve dne, v noci, do něhož budou zapojeni jak registrovaní, tak neregistrovaní hráči (účastnit se mohou i běžní fanoušci). A třetí den, 21. června, má po utkání osobností (například Jakub Kohák, Petr Pála, Jiří Welsch, Patrik Berger, Vladimír Šmicer) vrcholit ženským a mužským duelem mezi výběrem světa a týmem složeným z českých a slovenských hráčů.

Vedle Filipa Jíchy, který vládl světové házené v roce 2010, se tak z nejlepších hráčů roku představí Daniel Narcisse, Jackson Richardson, Daniel Stephan, Bertrand Gille, Henning Fritz, Slawomir Szmal a Thierry Omeyer či vítězové Ligy mistrů László Nagy a Momir Ilič.

V ženském zápase pak nastoupí tři nejlepší hráčky roku – Andrea Lekičová, Cristina Neaguová a Alexandra Priscila do Nascimentová. „Rádi bychom zaplnili všechny tribuny, ale nevíme, jaká bude realita. Přeci jen to děláme poprvé,“ řekl Nocar.

Jediným strašákem celého programu je proto nepředvídatelné počasí. „Tím, že jsme to pojali jako open air akci, je počasí klíčové. S pokorou vyhlížíme předpovědi a snad se to povede. Máme sice záložní řešení, to by však totálně nabouralo obsah akce, protože si přejeme, aby probíhala na Štvanici,“ přiznal Bendl a Nocar dodal: „21. června je pro nás silné datum a navíc to ani nešlo plánovat vzhledem k programu všech účastníků na jindy. I oni sem přeci jen přijedou ve svém volnu. Z dlouhodobých statistik jsou 21. a 22. červen nejhezčími dny v roce, tak doufám, že se to potvrdí,“ dodal Nocar.