Češky se přiblížily MS, Turecko na úvod porazily o čtyři branky

České reprezentantky se naposledy představily na světovém šampionátu v roce 2013, kdy skončily v Srbsku patnácté. Na minulé MS se neprobojovaly. Na loňském mistrovství Evropy obsadil tým trenéra Jana Bašného desáté místo.

"Myslím, že výhru o čtyři góly jsme si nezasloužili, protože výkon nebyl dobrý. Nasazení hráček, přístup k zápasu, hlavně na začátku, neodpovídaly tomu, o co se hraje. Hráčky si to asi neuvědomovaly. Jsem hodně nespokojen a výsledek je pro nás ještě velice pozitivní vzhledem k hře," řekl novinářům Bašný.

"Hodně rychle bychom si všechny měly sáhnout do svědomí, kdo co udělal špatně. Musíme si to zhodnotit, protože tohle byl jeden velký chaos a ještě můžeme být rády, že jsme to o ty čtyři zvládly," dodala nejlepší střelkyně utkání Michaela Hrbková.

České hráčky měly raketový nástup, a když v páté minutě upravila Hrbková na 5:1, zdálo se, že budou dominovat. Jenže Turkyně do dvanácté minuty srovnaly na 6:6 a začalo velké české trápení v útoku. Domácí tým rozchytal hostující brankářku, za čtvrt hodiny dal jen dvě branky a outsider po 20 minutách nečekaně vedl 10:7.

Český prapor držela hlavně nejlepší bundesligová hráčka uplynulé sezony Hrbková, která v první půli proměnila všech šest sedmiček a celkově byla s jedenácti trefami nejlepší střelkyní utkání. V domácí brance nahradila ve 23. minutě Satrapovou k velké radosti diváků mostecká Müllnerová a díky jejím zákrokům Češky do poločasu srovnaly na 15:15.

Trenér Bašný: Hráčky si myslely, že to půjde samo

Do druhé půle favoritky vlétly stejně jako do úvodního dějství a během necelých čtyř minut opět vedly o čtyři góly 19:15. Jenže Turkyně domácí nástup znovu zachytily a po 38 minutách už to bylo opět jen o jednu branku.

"Hráčky si asi myslely, že to půjde samo. Není možné, aby nám Turecko s třemi hráčkami, které mají 38 let, dalo dvanáct gólů z rychlého útoku," zlobil se Bašný.

Domácí hráčky se znovu trápily v útoku a Turkyně, které se nikdy neprobojovaly na světový ani evropský šampionát, v polovině druhého poločasu srovnaly na 21:21.

Češky byly v křeči a ani zdaleka se nepřiblížily výkonům z prosincového evropského šampionátu. Až mezi 52. a 55. minutou přišla od stavu 23:23 série čtyř gólů, která nakonec rozhodla o domácím vítězství. Turkyně pak v 58. minutě ještě snížily na rozdíl dvou branek, ale poslední slovo měly díky dvěma trefám Češky.

"Měli jsme trochu štěstí, že Turkyně v závěru neproměnily několik vyložených šancí a my jsme je dali. Ukazuje to na to, že nějaká vůle po výhře a postupu tam je, to určitě jo. Ale těžko se do toho vstupuje nebo se to obrací během zápasu. Musíte být nastavení od začátku, to jsme nebyli," řekl Bašný. "Musíme se do odvety zlepšit ve všech činnostech, jsem přesvědčen, že tenhle výkon by k postupu nestačil," dodal.

ČR - Turecko 29:25 (15:15)

Sestava a branky ČR: Satrapová, Müllnerová - Knedlíková 2, Ryšánková, Salčáková, Růčková 1, Kutlvašrová, Kordovská, Hrbková 11, Adámková 1, Marčíková 3, Šetelíková 2, Kudláčková, Zachová, Jeřábková 6, Malá 3.

Nejvíce branek Turecka: Özelová 6, Iskitová 5. Rozhodčí: Antičová, Jakovljevičová (obě Srb.). Sedmimetrové hody: 9/6 - 2/2. Vyloučení: 1:3.