Famózní Babák! Každý rok děláme krok vpřed, líčil házenkářský tahoun

Borec, který to vzal na sebe. Od výjimečného výkonu Tomáše Babáka se odrazil národní tým házenkářů k vítězství nad Islandem, které může mít punc postupu na lednové EURO do Chorvatska. Pokud Makedonie zítra vyhraje na Ukrajině, Češi začnou slavit. Po dnešním euforickém pokoření Seveřanů mají úspěch na dosah. „Už to dotáhneme,“ nepochybuje třiadvacetiletý Babák, hlavní hvězda napínavé bitvy.

Ve finiši jste málem přišli o velký náskok. Co se stalo?

„Upřímně, konec jsme moc nezvládli. Začali jsme dělat zbytečné chyby. Trošku jsme asi podlehli tomu, že vedeme o pět a dokonce o šest gólů. Ztratili jsme v útoku tři balony a oni dávali z brejků. Mysleli jsme si, že je hotovo a že už do toho Islanďané nepůjdou. Sami jsme soupeře dostali do hry, sami jsme si to zkomplikovali. Ale díkybohu jsme to zvládli, to je hlavní.“

Cítil jste v kritických chvílích, že to musíte vzít na sebe?

„I když jsem jedním z nejmladších, patřím už mezi zkušenější. Bohužel. (úsměv) Holt jsem to musel vzít na sebe. Na konci už to nebylo až tak o taktice, ale o tom se kousnout a jít do toho tam, kde to bolí. Naštěstí to tam nějak spadlo a to nám stačí.“

Doma si věříte na každého, že?

„Když je taková atmosféra, hraje se mnohem líp než venku. Tam ještě máme problémy dostat se do rytmu.“

Už pevně věříte v postup, co?

„Je to hodně blízko. Byl to velký krok k tomu, abychom postoupili. Uvidíme, jak budou hrát zítra Makedonci na Ukrajině. Určitě mají na to, aby vyhráli. Ale sami jsme se přesvědčili, že se tam nehraje lehko. Ale máme to dobře rozehrané i se skóre. Můžeme to pak zvládnout i v Makedonii.“

Už je načase zase postoupit na vrcholnou akci…

„Samozřejmě to cítíme. Každý rok děláme krok vpřed. Loni jsme byli hodně blízko, vyřazení bylo hořké. Myslím, že to letos zvládneme. Zasloužíme si to.“