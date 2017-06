Jícha ale i Šmicer, Pála či Welsch. Házená láká na Hvězdy pro legendy

Plánují házenkářský maraton trvající přes 42 hodin a pak duel legend i celebrit. Do Prahy přijedou nejen hvězdní Filip Jícha, Daniel Narcisse, Jackson Richardson chybět ovšem nebudou ani Jakub Kohák, Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Petr Pála či Jiří Welsch, Ti všichni se zúčastní akce Hvězdy pro legendy, jež má od zítřka oslavit výročí, kdy se před 60 lety staly ženy mistryněmi světa a muži deset let na to.