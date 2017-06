V Praze hrají házenkářské legendy. Někteří plní roli Jágra, říká Jícha

Akce připomínající největší úspěchy české házené odstartovala už v pondělí. Vyvrcholí ve středu od 16:00 ženským a od 18:15 mužským zápasem mezi výběry světa a týmem složeným z českých a slovenských hráčů a hráček.

Před hlavními exhibicemi se odehraje od 14:00 utkání osobností, v němž se představí herci Ladislav Hampl a Jakub Kohák, basketbalista Jiří Welsch či bývalí fotbaloví reprezentanti Vladimír Šmicer, Ladislav Vízek a Patrik Berger.

Vedle Jíchy, vládce světové házené roku 2010, se z nejlepších hráčů roku představí ještě třeba Francouzi Jackson Richardson a Bertrand Gille, Němci Daniel Stephan a Henning Fritz, Polák Slawomir Szmal a Maďar László Nagy.

Když se Filip Jícha se rozhlédl po hotelové terase a vedle sebe viděl jednoho velikána házené vedle druhého. Po právu se dmul pýchou, že současné ikony tohoto sportu přijely do Prahy na oslavy úspěchů české házené.

"Jsem pyšný, že jsou tady házenkářské kapacity - olympijští vítězové i mistři světa. Prostě nejlepší hráči světa. Sešlost ukazuje, jaký sport házená je, že i ve shonu mají čas si vzít dva dny a přijet," řekl Jícha před exhibicí Hvězdy pro legendy. "Jsme házenkářská rodina, která nás pojí. Přátelství bylo magnetem, že se to podařilo," dodal Jícha.

Nejlepší házenkář světa z roku 2010 Jícha se představí v barvách výběru českých a slovenských hráčů, ale hrát bude i v dresu světových es. "Vyšel jsem z české házené, jsem trochu součástí její historie, ale velký házenkářský život mě pojí se zahraničími spoluhráči. Díky nim jsem mohl dosáhnout úspěchů," vysvětlil.

Jícha si nepamatuje, kdy naposledy hrál venku

Se spoustou hvězd hrál deset let v Kielu a nyní v Barceloně, kde má smlouvu ještě na dva roky. Proto pomáhal zahraniční hráče do české metropole dostat. "Třeba Narcisse je velmi dobrý kamarád, ale dovolat se mu nebo napsat není jednoduchý. Ale byla to příjemná práce," usmál se Jícha a dodal: "Jak jsem s nimi hodně hrál, poznali, jaký jsem člověk, tak mě nenechali dlouho čekat."

Exhibice se uskuteční pod širým nebem. Pro házenkáře, zvyklé na halové prostředí, to bude hodně netradiční. "Nepamatuju si, kdy naposledy jsem hrál venku, to bych musel pátrat dlouho. Samozřejmě jako dítě a jako šestnáctiletý za Starý Plzenec na betonu venku. To byly strašidelné zápasy," vzpomínal pětatřicetiletý Jícha.

Diváci se podle něj můžou těšit na uvolněnou házenou, ale i nacvičené a sehrané akce. "I trenéři jsou takové kapacity, že dají dohromady hráče, co spolu hráli, aby měla házená strukturu, jako špičková házená má," konstatoval Jícha.

Doufal, že fanoušci vytvoří důstojnou diváckou kulisu. Hráči jsou na velké návštěvy a bouřlivé prostředí zvyklí. "A zaslouží si to. Francouzi u nich plní roli podobné Jágrovi u nás. Z toho vyplývá, co tu je za obličeje a sportovce. Myslím, že kdo se zajímá o házenou, měl by se podívat, protože to bude show," řekl.

Pro hráče vymysleli s organizátory projížďku po Vltavě. "Ukážeme jim kus historické Prahy," řekl Jícha. Plánoval, že spolu všichni ochutnají i vyhlášené české pivo. "Budou postaveni před fakt, že v Česku se bude pít pivo. Nebude se pít limonáda, cola nebo ředěný, bude se pít pivo, jak ho máme rádi. Na to se moc těším."