Česká házená se vrátí mezi nejlepší na světě, věří šéf světové federace

Neskutečných sedmnáct let vládne světové házené. Mezi plejádou hvězd, které ozářily akci Hvězdy pro legendy, byste možná Hassana Moustafu přehlédli. Přesto byl právě tento 72letý Egypťan tím nejdůležitějším mužem na Štvanici. „Je to unikátní akce,“ ocenil organizátory, kteří přilákali do Prahy mimořádnou sestavu hráčů, trenérů a funkcionářů.

Co říkáte na tohle setkání?

„Je to něco mimořádného, opravdu skvělá věc. Moc děkuji, že jsem dostal pozvání. Přijel jsem rád, česká házená má velkou tradici a velmi aktivního předsedu. (Radka Bendla) Češi mají na házenou talent, šikovné ruce. A váš předseda se snaží tento sport posouvat vpřed. Samozřejmě to nejde přes noc, nějaký čas to zabere. Ale věřím, že máte našlápnuto, abyste se zase stali jednou z nejlepších házenkářských zemí na světě.“



Jste v Praze poprvé?

„Kdepak, už posedmé. Prahu jsem navštívil během šampionátů a také jsem tady měl pracovní schůzky s bývalým spolupracovníkem Michalem Bardou.“



Co je pro vás aktuálně největší výzvou ve funkci?

„Házená už je rozšířená po celém světě, všude ji znají. Máme kvalitní týmy z různých kontinentů, z Afriky, z Ameriky, z Asie. To je důležité. Už se nestává, aby jeden tým vyhrál o dvacet gólů. Vezměte si poslední olympiádu v Rio de Janeiro. Házená tam byla druhým divácky nejsledovanějším sportem po fotbalu. Na třetím místě byl volejbal, na čtvrtém basketbal, na pátém gymnastika. Takže jsme na dobré cestě. Jsme velký sport a věřím, že zůstaneme velkým sportem. Pracujeme na tom dnem i nocí. Nejen v Evropě, ale na celém světě.“

720p 360p REKLAMA Hvězdy pro legendy! Jícha a spol. sezvali na Štvanici esa světové házené • VIDEO iSport TV

720p 360p <p>Filip Jícha se objevil v netradiční roli. Nejlepší český házenkář na terase hotelu Hilton s mikrofonem iSport TV vyzpovídal své velké kamarády a hvězdy současné i minulé házené. Co nám na sebe Jícha a spol. prozradili před velkolepou akcí Hvězdy pro legendy?</p> REKLAMA Jícha v roli redaktora. Házenkář vyzpovídal světové hvězdy • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Hvězdy pro legendy! Jícha a spol. sezvali na Štvanici esa světové házené • VIDEO iSport TV