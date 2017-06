Hvězdy házené v Praze: K nezaplacení! Vzkaz dětem i vikinská euforie

Jsou věci, které si za peníze nekoupíte… Třeba pocit, když i díky vám dorazí do Prahy největší současné světové hvězdy vašeho sportu, sejdou se domácí legendy a k tomu kotel skvělých fanoušků. To všechno se podařilo organizátorům házenkářské exhibice Hvězdy pro legendy v Praze na Štvanici. Podívejte se na VIDEA a REPORTÁŽE iSport TV, které vám přiblíží skvělou atmosféru celé akce!

„Nejdřív musí vzniknout ta myšlenka, ale rodilo se to tak šest měsíců, z toho poslední dva byly fakt intenzivní,“ popsal, jak vlastně celá akce vznikla, jeden z hlavních organizátorů Karel Nocar.

720p 360p REKLAMA Organizátor Nocar: Naše práce dopadla na úrodnou půdu • VIDEO iSport TV

"Když vám pak světové hvězdy řeknou, že se tady cítí dobře a z něčeho podobného je potřeba udělat tradici, tak to je něco jako reklama na Mastercard. Za peníze si to prostě nekoupíte," pousmál se současný manažer reprezentace, který již aktivní kariéru ukončil.

Ale kontakty na bývalé skvělé spoluhráče mu zůstaly, a tak mohl pozvat třeba maďarskou hvězdu Lászla Nagyho. „Je to perfektní, užíváme si házenou a doufám, že fanoušci taky. Na pozvání jsem hned řekl ano, samozřejmě. Protože je to dobré pro házenou, pro mě, kamarády a pro všechny ostatní,“ usmíval se Nagy. „Praha je krásné město, užili jsme si setkání, večeři a zápas je skvělý,“ vykládal přímo na speciálním hřišti.

720p 360p REKLAMA Maďarská hvězda Nagy: Praha je krásná, akce byla perfektní • VIDEO iSport TV

V rámci exhibice došlo i k ocenění legend, které dosáhly největších úspěchů v historii československé házené. „Klobouk dolů před organizací. Za ta léta se o nás tak dobře nestarali,“ pochvaloval si přístup současné házenkářské party mistr světa ze Švédska z roku 1967 Ladislav Beneš, který se prý za ta léta smířil s tím, že jeho sport doma nepatří zrovna k těm nejsledovanějším.

720p 360p REKLAMA Mistr světa z roku 1967 Beneš: Za ta léta se o nás nestarali jako nyní • VIDEO iSport TV

„Hrajete, vyhráváte, prohráváte, to vás nemrzí. Samozřejmě, ty úspěchy jsou lepší. Házená je druhá kategorie, to jsme si na to zvykli,“ konstatoval Beneš. Skvělou atmosféru si vychutnával i bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha, díky kterému do Prahy dorazily opravdu největší hvězdy.

720p 360p REKLAMA Mějte radost z kolektivního sportu, nabádá Jícha mladé házenkáře • VIDEO iSport TV

„Kluci si to jenom pochvalujou, což je to nejhlavnější,“ těšilo ho. A co by vzkázal dětem, které se na souboje nejlepších hráčů planety dorazily podívat? „Asi aby se nehonily za úspěchem, ale honily se za tím, aby je házená bavila, sbližovala,“ zamýšlel se.

„Aby měly radost z kolektivního sportu, protože to je to nejvzácnější, co my máme,“ vyzdvihl. Což byla vlastně hlavní myšlenka celé akce.

Kolektivně pak pojali házenkáři i závěrečnou děkovačku, kterou vedl Karel Nocar ve vikinském stylu islandských fotbalistů…

720p 360p REKLAMA Na Štvanici se děkovalo netradičně islandským stylem • VIDEO iSport TV