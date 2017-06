Těžký los pro české házenkáře. Na ME je čeká Španělsko, Dánsko a Maďarsko

Šestnáct účastníků rozdělil los v Záhřebu do čtyř čtyřčlenných skupin. První tři týmy z každé skupiny postoupí do další fáze, která se hraje ve dvou šestičlenných skupinách. Nejlepší dva celky z každé z nich pak projdou do semifinále.

Reprezentanti se na evropském šampionátu představí poprvé od roku 2014, kdy nepostoupili ze skupiny a skončili patnáctí. Na minulém ME český tým chyběl. Naposledy si národní celek zahrál na velké akci v lednu 2015, kdy obsadil na mistrovství světa v Kataru sedmnácté místo.

Český celek, který si vybojoval účast na ME díky druhému místu v kvalifikační skupině, se dostal do třetího ze čtyř losovacích košů a štěstí mu nepřálo. Reprezentanti mohli z druhého koše získat mnohem přijatelnější Bělorusko nebo Makedonii, ale los jim nakonec přisoudil Dány.

S nimi se národní tým utkal i při své poslední účasti na ME v roce 2014 v Dánsku a domácímu celku tehdy podlehl 29:33. Seveřané patří k největším favoritům na medaile a z evropských šampionátů mají šest cenných kovů. Navíc vloni ve finále olympijského turnaje porazili Francii. Na letošním mistrovství světa ale skončilo Dánsko až desáté.

K absolutní světové špičce patří také Španělsko, které ve finále minulého Eura podlehlo Německu 17:24. Na letošním MS obsadil tým z jihu Evropy pátou příčku.

Třetí soupeř ve skupině Maďarsko, přes které by měla vést teoreticky nejpřijatelnější cesta za případným postupem, skončil na lednovém světovém šampionátu sedmý. Na posledním Euru obsadil dvanáctou pozici.

Šampionát je na programu od 12. do 28. ledna příštího roku. Nový mistr Evropy bude korunován v Záhřebu.