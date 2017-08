Jícha v OVERTIMU: pravda o finančních potížích i okouzlení z Barcelony

O přestupu z Kielu do Barcelony

„Do Kielu přišel nový manažer, měl jsem smlouvu do roku 2017, ale i nabídky z dalších klubů. Moje první volba byla zůstat v Kielu. Ale ukázalo se to nereálné, nenašli jsme společnou řeč o době trvání kontraktu. V létě jsem navštívil Barcelonu, prohlédl jsem si jejich zázemí, nabídli mi smlouvu na čtyři roky. Věděl jsem, že buď zůstanu v Kielu v zabijáckém rytmu, nebo dám čtyři roky v Barceloně a zkusím se uzdravit. Věděl jsem, že jako kapitán Kielu tím spoustu lidí zklamu. Ale nakonec jsem musel myslet na svoji rodinu.“

Jakou roli sehrály finanční problémy

„Manažer Kielu mi říkal: My tě nemůžeme pustit, všichni by mě tu sežrali. Nabídl jsem mu: Já ti pomůžu a vydám prohlášení, jak se věci mají. Zmínil jsem se, že když jsem přešel do Německa, natrefil jsem na poradce, ze kterého se vyklubal podvodník. Přišel jsem tehdy za ředitelem klubu a říkal jsem mu, že bych peníze rozumně investoval – tím to celé začalo. Viděl jsem, že mu můj šéf věří, nakoupil jsem některé nemovitosti, které byly předražené. Na toho člověka bylo uvaleno trestní stíhání, několik lidí bylo ve vazbě a já se o to už dál nezajímal."

720p 360p <p dir="ltr"><span>Během působení v Německu získal Filip Jícha titul nejlepšího házenkáře světa, ale také se ne úplně vlastní vinou dostal do finančních potíží. Podobně jako několik dalších profesionálních házenkářů naletěl podvodníkovi obchodujícímu s nemovitostmi. V dalším dílu pořadu Overtime Jícha popisuje, jak se ho aféra dotkla. </span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA Jícha v OVERTIMU o finančních problémech: Ve špičce jsem na dluhy dával 40 procent výplaty • VIDEO iSport TV

V nouzi opravdu nebyl

„Každý by měl být trochu opatrnější. Byla to pro mě škola, investoval jsem některé peníze špatně. Nemám s tím spojenou negativní emoci. Vyznívalo to, že pláču, ale mělo se to jinak. V absolutní špičce jsem na to musel odvádět 40 procent svých příjmů. Bylo to bolestné, ale pořád mi zbývalo 60 procent. Musel jsem najít strategii, jak z toho ven, a to se mi velmi dobře podařilo. Bylo by rouhání tvrdit, že jsem měl nějaké existenční problémy. Mohlo by se to stát, kdybych se zranil na začátku toho všeho a nemohl podepsat další smlouvu. To ale nebyl můj případ.“

Proč ho okouzlila Barcelona

„Je to speciální zážitek vidět zevnitř, jak jeden z nejslavnějších klubů světa funguje. Nasávám velké množství informací a věřím, že je jednou použiju. Zajímavé je i srovnání s Kielem, tam je to show pro lidi, zápas každé tři dny, jen třítýdenní dovolená - pocit být absolutní celebrita je taky pěkné zavřít. Osobně se mi ale líbí styl v Barceloně, i když Kiel mám v srdci, prožil jsem nejlepší léta s tím klubem, jsem nejlepší střelec v historii, mám tam spoustu kamarádů. Kdykoliv se tam vracím, cítím, že jsem doma. V Barceloně je zase pěkné být jeden turista ve velkoměstě. Jet do areálu na trénink, starají se o nás stejně jako o fotbalisty. Jsou tam dané pravidla, které platí pro všechny profesionální sporty. Po celou dobu tréninku je třeba přítomný lékař a fyzioterapeut. Těch trenérů a zaměstnanců je tam pomalu víc než nás hráčů, v Německu to takhle není. Na sklonku kariéry je příjemné využívat všechny facilities a je také milé ztratit se v davu.“