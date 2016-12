Nechceme slabé soupeře, láká Reinders na MMA řežbu. Ukáže se i Malé Zlo

Pár dnů před galavečerem se zranil Karlos Vémola. Jak moc velká je pro vás rána přijít takhle narychlo o hlavní tahák večera?

"Samozřejmě to rána je, protože Karlos Vémola je jednou z nejvýraznějších postav české MMA scény. Samozřejmě se na něj spousta fanoušků těšila. Na druhou stranu věříme, že je ta startovní listina od začátku do konce nabitá talenty a jmény."

Kvůli zranění jste přišli také o Miroslava Štrbáka…

"Musím říct, že co se týče zranění, tak je ten náš galavečer trochu smolný. K bojovým sportům zranění ovšem patří, snad nenarazíte na galavečer, kde by nedošlo k nějaké změně soupeře na poslední chvíli. Kluci trénují naplno, makají a občas k nějakému zranění holt dojde. Bohužel je zranění v našem případě trošku více, než bychom si přáli. Snažíme se hledat adekvátní náhrady. Nechceme stavět slabé zápasy, ani nechceme slabé soupeře pro naše domácí šampiony."

Podařilo se vám tedy za Štrbáka sehnat adekvátní náhradu?

"Náhrada za Miro Štrbáka je hodně kvalitní. Je to neporažený Kypřan, mistr v judu. Určitě to není žádná náhrada na poslední chvíli. Naopak si myslím, že je to velmi zdatný soupeř, který může Honzovi Malachovi pěkně zatopit."

Takhle na poslední chvíli je asi hodně těžké sehnat jakoukoliv náhradu, že?

"Samozřejmě je to vždy velmi těžké a nepříjemné. Naštěstí už člověk disponuje kontakty po celé Evropě, takže jsem měl nakonec možnost vybírat z více bojovníků. Byť má XFN teprve druhé pokračování, tak už si v zahraničí určité jméno získal. Jak už jsem říkal, snažím se vybírat kvalitní soupeře s dobrým rekordem a dobrou statistikou. Určitě nás nikdo nemůže obviňovat, že bychom českým talentům nějak nadržovali."

Fanoušci se mohou těšit na prvotřídní české bojovníky

Na galavečeru se představí i Petr Kníže, u kterého také nebyl dlouho znám soupeř.

"U něj to bylo maličko jinak. On byl takový poslední přídavek k našemu galavečeru. Týden před tím naším mu odpadl zápas, který byl zrušen. My jsme se Petra chopili, protože víme, že je to kvalitní bojovník, který se na zápas dlouho připravoval. V horizontu týdne jsme pro něj sehnali kvalitního soupeře z Estonska. Diváci se určitě můžou těšit na bitvu dvou skvělých bojovníků."

Jan Malach je jedním z vašich odchovanců a podařilo se mu na jaře porazit Jaroslava Poborského. Věříte, že fanouškům nabídne další podobnou velkou bitvu?

"Honza Malach je můj svěřenec, takže ho znám hodně dobře. Je to srdcař, který má obrovskou motivaci a chuť trénovat i zápasit. Předvádí atraktivní zápasy a myslím si, že nabídne další skvělou bitvu jako naposledy s Pepou Králem, kde sice odešel se zlomenou rukou, ale ta už je perfektně zahojená."

Jeho soupeř je výborný judista. Zvládne mu Malach, který má své přednosti spíše v postoji, odolat?

"Já doufám, že ano. Je to takový mix stylů. Honza je skvělý především bojem v postoji, jak já rád říkám, tak jeho styl připomíná slavného irského MMA bojovníka Conora McGregora. Jeho soupeř je naopak dominantní v boji na zemi. Bude to takový boj stylů o tom, kdo si dokáže prosadit ten svůj. Sám jsem zvědavý na výsledek. Fandit určitě budu svému svěřenci, ale rozhodně to nebude mít jednoduché.

V červenci prohrál s Josefem Králem na úplně prvním galavečeru vaší organizace. Bude mít o to větší chuť v neděli vyhrát?

"Určitě. Každý bojovník nerad prohrává. Většinou to ovšem vede k větší motivovanosti. Honza měl před posledním zápasem za sebou pět výher a ta prohra ho možná trošku vrátila na zem. Uvědomil si, že je každý porazitelný a naopak to v něm probudilo o to větší chuť na sobě makat."

Bojovnice Soukupová jde poprvé v Čechách do akce

Jedním z velkých lákadel je i Simona Soukupová, která se před českými fanoušky předvede poprvé, a tak ji zatím většinou moc neznají. Na co se diváci mohou v jejím podání těšit?

"Simona Soukupová má podobný příběh jako Karlos Vémola. Je to původem Češka, která žije dlouhodobě v Anglii, kde i trénuje. Tam se dostala do nejprestižnější ženské organizace Invicta FC, což je taková ženská UFC. Ona vždy zápasí s českou vlajkou a je hrdá na to, že je Češka. Vždy tu chtěla zápasit a my jí tu možnost dali. Je hrozně natěšená na české publikum, kterému chce ukázat, co v ní je. My se také na to Malé Zlo, jak je přezdívána, těšíme."

Seženou diváci ještě nějaké vstupenky přímo před akcí?

"Ta nejlepší místa už jsou v podstatě téměř vyprodaná, zbyly jen jednotlivé lístky. Je ale ještě poměrně dost vstupenek na stání, případně pak nečíslovaná místa k sezení. Ta místnost není zas tak velká a budeme disponovat dvěma velkými LCD obrazovkami, takže si myslím, že každý divák uvidí dobře.