Česká jednička v MMA Pudilová: Pomáhá mi, když mě muži nešetří

V Česku nemá ve svém oboru konkurenci a za zápasy tak musí jezdit po Evropě. Nejlepší tuzemská MMA bojovnice Lucie Pudilová poodkryla, jak náročné je být profesionální ženskou bojovnicí. "Musíte trénovat a nemůžete chodit do práce, zájem o MMA roste. Je v něm teď víc žen, než když jsem začínala. Začaly to vnímat a chtějí něčeho dosáhnout," říká. V rozhovoru pro iSport.cz se rozpovídala o svých začátcích, náročné přípravě i zrušeném galavečeru EuroFC.

Jak se žena dostane k tak tvrdému sportu, jako je MMA?

„Já jsem začala už na základní škole, kde byl nábor. Už odmala jsem po bojových sportech koukala, hrozně mě to fascinovalo. Dostala jsem se k tomu ale až v 15 letech a už jsem se toho nepustila. Začala jsem s kickboxem a vidělasvého nynějšího trenéra, jak zápasí v MMA. Hodně se mi to líbilo, tak jsem se pak chtěla přidat. Zkoušela jsem kromě kickboxu a MMA i thai box, volný styl, grappling a judo. “

Jak reaguje vaše okolí, když chodíte po ulici s monokelm?

„Všem se MMA líbí, podporují mě, fandí a chodí se dívat na zápasy. Na monokly už si okolí zvyklo (směje se).“

A co vaše rodina? Nebojí se o vás?

„Rodina se o mě hodně bojí, ale podporuje mě. Hlavně děda, který už ten sport zná.“

Přeci jen se ale najdou tací, kteří tvrdí, že je příliš MMA brutální a není pro ženy. Váš názor?

„Je to sport jako každý jiný, ale třeba já jsem ještě žádné velké zranění neměla.“

Jak moc časově náročný je to koníček?

„Když začnete, tak zase tolik ne. Stačí chodit na tréninky třeba třikrát týdně. Když se stanete profesionálem, tak je nutné chodit každý den dvakrát.“

Kdo je Lucie Pudilová Věk: 22 let

Přezdívka: Bullet (Kulka)

Sport: Profesionální MMA

Kategorie: Bantamová váha

Tým: KBC Příbram GEMMA ATHLETIC - CENTRUM BOJOVÝCH SPORTŮ, trenér Ladislav Erdélyi

Váha a výška: 61kg, 174cm

Zápasy: 6 výher (2KO, 2 sumbision, 2 hodnocení), 1 prohra

Úspěchy: Šampionka organizace GCF v bantamové váze, 26. nejlepší zápasnice světa v bantamové váze (podle tapology.com), 1. v České republice i v severní Evropě

Jaké jsou vaše osobní cíle v tomto sportu? Kam až byste chtěla dojít?

„Co nejvýš. Teď chci vyhrávat a překonávat se. Chci se dostat, kam až to půjde."

Fandíte i nějaké MMA bojovnici ke které vzhlížíte?

„Hodně je obdivuju, ale nemám vyloženě žádný vzor.“

V roce 2012 jste se stala finalistkou Miss Příbram. Jak jste se od bojových sportů dostala k soutěži krásy?

„Tam jsem šla hlavně kvůli tomu, že jsem hodně nervózní z rozhovorů a tam jsem se to chtěla naučit odbourat. Když jsem jako disciplínu předváděla bojové sporty, tak bylo v celé hale ticho, všichni docela koukali."

V Čechách se bojovými sporty zatím neuživí

Je vůbec možné se v České republice tímhle sportem uživit?

„Podle toho, na jaké jste úrovni, ale myslím si, že to zatím možný není.“

Jak je finančně náročná příprava na velký zápas?

„U tohoto sportu jsou sponzoři nejdůležitější, jinak by to vůbec nešlo. Také musíte trénovat a nemůžete chodit do práce a nějak to propojit. Na přípravu si musíte platit kvalitní jídlo, pomůcky, doplňky, tréninky. Když jedete na kemp, musíte si zaplatit i trenéra. Není to nejlevnější.“

S profesionální kariérou jste začala v roce 2014, jaký sledujete od té doby pokrok v českém MMA? Zajímá víc fanoušků než dřív?

„Zájem roste určitě. Když jsem začínala, tak jsem jako žena v MMA byla jen já a Lenka Smetánková. Teď je tu těch žen mnohem víc, protože to začaly vnímat a chtějí něčeho dosáhnout.“

Ženské zápasy jsou celkově hodně nahoru, i prestižní UFC dává některé zápasy žen jako hlavní taháky večera. Máte z toho ze své pozice radost?

„Hodně mě to těší a nejen jako bojovnici, ale také jako fanynku. Na ženské zápasy se totiž dívám radši.“

Kvalitních soupeřek tu moc nemá

Trénujete zejména s muži. V čem vám to pomáhá?

„Pomáhá mi, když mě nešetří. Dokážu ze sebe pak vydat maximum, protože se potřebuju ubránit. Když cítím, že nade mnou převládají, musím zabrat, aby se to nestalo.“

Zatím jste bojovala jen s jednou Češkou. Je u nás opravdu taková nouze o kvalitní soupeřky?

„V Čechách nemám ve své váze v MMA konkurenci. Kvalitních soupeřek pro mě tu tedy moc není.“

Cítíte před zápasy tlak, že každý očekává vaší výhru?

„Před každým zápasem jsem hodně nervózní a mám ze všeho strach. V kleci už ale všechno odpadne a tam si jedu to svoje. Tam se ničeho nebojím.“

Z vašich šesti výher jste vyhrála dvakrát knockoutem, dvakrát na zemi a dvakrát na body. Je vaší nejsilnější stránkou právě komplexnost?

„Určitě je. Moje další soupeřka se o to ale také snaží, ale myslím si, že mě bude chtít sundat.“

Je hodně těžké se z Česka vybojovat někam výš? Zvlášť když tu nejsou žádní kvalitní soupeři?

„Myslím, že je to hodně těžké. Je tu hlavně finanční problém, sponzoři jsou potřeba.“

Jak by se to mohlo změnit do budoucna?

„Tak fanoušci přibývají stále víc, což je dobrý začátek. O to jde nejvíc, čím víc lidí bude MMA sledovat, tím víc pak přijde sponzorů. Pak se může jezdit třeba na nějaké tréninkové kempy.“

Zrušené EuroFC? S tím se prý ještě nesetkala



Měsíc před plánovaným zápasem zrušila organizace EuroFC celý galavečer na kterém jste měla také bojovat. Mrzí vás to?

„Ano, mrzí mě to. Už jsem byla připravená, nejhorší část tréninku jsem měla za sebou a teď budu muset začít znovu od začátku. Jsem hodně překvapená, že to zrušili, s tímhle jsem se ještě nesetkala. Kolem sebe občas vidím, že se nějaký zápas zruší, nebo přesune, ale oni to takhle najednou zrušili celé.“

Jak moc je pro vás náročné, když se na poslední chvíli zruší zápas?

„Hlavně psychicky. Stejně pořád musím pokračovat v těžkých trénincích dvakrát denně. Ale příprava je pak k ničemu. Měla jsem za sebou silovou část, která je nejnáročnější. Teď do ní budu muset znovu.“

Máte připravený nějaký náhradní zápas?

„Teď žádný náhradní plán nemám. Musím pokračovat v přípravě a další zápas mě čeká až v březnu.“

V březnu se utkáte se soupeřkou Katharinou Lehnerovou, se kterou jste měla bojovat teď. Těšíte se?

„Už by to bylo dobré se s ní utkat (směje se). Je to už podruhé zrušený a chci to mít za sebou. To čekání je dlouhý.“

Lehnerová je jedničkou v MMA na německé scéně...

„Ona pochází ze země, kde je 80 milionů lidí, tam mají z čeho vybírat. Měla právě díky tomu zápasy i mezi Němkami, já zatím měla jen jednu Češku. Myslím si, že jsem ale měla těžší soupeřky, než ona.“

Lehnerová má za sebou zatím jen pět zápasů. Myslíte si, že v tomhle budete mít trochu navrch? Přeci jen už jste o něco zkušenější.

„Ano. Ona je ale na mě hodně psychicky připravená, věří si na mě. A já jí to chci vzít.“

Cítíte se nyní být ve vrcholové formě? Máte za sebou šňůru tří výher a naposledy jste prohrála v listopadu 2015.

„Připadám si tak, hodně si na ní věřím. Ona se na mě jela připravovat až do Švédska, kde se zatím přihodila má jediná porážka.“

Jak se na soupeřky připravujete? Sledujete třeba videa z jejich zápasů?

„Kouknu se i na video a podle toho se snažím připravovat.“

Prohra Rondy i Pešty ji mrzí



Co říkáte na pád světové MMA královny Rondy Rouseové?

„Ta její prohra mě hodně mrzí. Myslím si ale, že by jí to lidé neměli dávat úplně za vinu.“

Po své první prohře byla Rouseová rok mimo zápasení. Měla si podle vás na návrat vybrat nějakou lehčí soupeřku? Přeci jen Nunesová je dost tvrdý oříšek.

„Asi měla, ale ona má vysoký sebevědomí. Byla zvyklá, že jí všichni namluvili, že je nejlepší, a tak si asi nechtěla připouštět, že není. Podle mě měla s týmem pracovat víc na svém postoji, třeba si vybrat nějakého trenéra odjinud, který by jí s tím pomohl. Doufám ale, že se ještě vrátí. Ať si ale pro příště vybere lehčí soupeřku.“

Spekuluje se, že by se měla přesunout do wrestlingové WWE? Byl by to pro ní dobrý krok?

„Mohla by si tam vydělat také nějaké peníze. Základy v judu už má, takže by se tam neztratila.“

V polovině ledna prohrál svůj zápas jediný Čech v UFC Viktor Pešta. Co na jeho prohru říkáte?

„Jeho zápas jsem sledovala. Průběh měl slušný, překvapil mě hlavně postojem, tam se mi líbil. Je škoda, že to takhle skončilo. Jeho soupeř je dobrý zemař, dělá to celý život a je mu 39 let, tak to bylo jasné, že to bude těžký. Je navíc z Ruska, tam má dobré sparing partnery.“