McGregor už provokuje Mayweathera: Má pěst je větší než tvá hlava

To by nebyl Conor McGregor, aby dlouho před zápasem neprovokoval svého soupeře. Boxerský duel mezi šampionem UFC v lehké váze a boxerským velikánem Floydem Mayweatherem ještě sice potvrzený není, oba se však už na sociálních sítích a v rozhovorech vzájemně pořádně hecují. "Jsme v Las Vegas. Floyd mým příletem odešel do důchodu," popíchl MMA bojovník svého soka na Twitteru. A na odpověď dlouho nečekal. "Ještě s nikým domluvený nejsem," vrátil Mayweather možného soupeře na zem.

Conor McGregor si na Mayweathera věří. Minimálně v rozhovorech s ním žádnou pokoru nenajdete. "Upřímně řečeno, moje pěst je větší než jeho hlava," řekl pro GQ. "Já lidi uspávám. Posílám je do bezvědomí, to je skutečnost. Pokud ho trefím, jeho hlava skončí v hledišti."

Pro fanoušky irského bijce nejsou podobná prohlášení ničím novým. Conor McGregor své soky provokuje rád. "Už tolikrát jsem slyšel, že jsem klaun a moc kecám. A ti lidé pak později spali uprostřed oktagonu," vysmál se protivníkům, které porazil.

I am in Las Vegas. Floyd has retired on my arrival. pic.twitter.com/z9EcxBJaDr — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) February 15, 2017

Samotný zápas ovšem stále není potvrzený, ačkoliv v médiích se o něm píše už hodně dlouho. McGregor doufá, že všechno nakonec klapne: "Myslím, že to je boj, který každý chce. Dává největší smysl."

Americký boxer má na věc trochu jiný pohled. Od šéfa UFC Dana Whitea totiž dostal nabídku na 25 milionů dolarů, podle něho to však není dost na to, aby se vrátil z penze do ringu. Po nabídce totiž na adresu Whitea vzkázal: "Je to zas*aný komediant!" Oba bojovníci za samotný zápas vyžadují 100 milionů dolarů.

"Poslední dobou přes média kolují fámy, že se chystám znovu boxovat. Rád bych ale uvedl věci na pravou míru. Co se týče boje s kýmkoliv, teď momentálně nejsem s nikým domluvený. Jsem v důchodu šťastný a užívám si svého života. Ujišťuji vás, že pokud dojde ke změně, budete první, kdo o tom bude vědět," napsal v reakci na McGregora Mayweather na svém twitterovém účtu.

Bývalý boxer ukončil kariéru s úctyhodným záznamem 49-0, zápas s McGregorem ho ovšem podle všeho láká také. Pár hodin poté, co dohodu mezi oběma bojovníky dementoval, napsal na twitter: "Poslouchej, Conore McGregore, pokud ten zápas opravdu chceš, nejdřív si vyřeš záležitosti s UFC a pak ať tví lidé osloví ty mé."