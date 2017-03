Peštu naštvala anketa. Vémola? Procházka? Já jsem nejlepší, hlásí

Do UFC vstupoval jako neporazitelný bojovník, hned v prvním zápas s Ruslanem Magomedovem ho ovšem čekalo nemilé procitnutí. Po pěti zápasech, z nichž vyhrál jen jeden, v UFC oficiálně skončil.

"Moje cesta v UFC je oficiálně u konce. Věřím ale, že jako bojovník jsem pořád na začátku a svoje nejlepší výkony a největší výzvy mám daleko před sebou. Prozatím jsem volnej agent, takže kdo má nabídku na zápas, nechť mluví teď," svěřil se ve středu na své facebookové stránce.

Viktor Pešta se nyní na žádný zápas nepřipravuje, přesto se však plánuje na vrchol znovu vrátit. Ještě víc ho pak nakoply výsledky ankety Gladiátor desetiletí, kterou vyhlašuje časopis Bojová umění, kde skončil na šestém místě.

"Netrvrdím, že jsem Gladiátor desetiletí, protože vlastně vůbec nevím, co má tenhle vágní termín znamenat a nikdo mi to ani nedokázal vysvětlit. Tvrdím ale, že jsem nejlepší českej bojovník současnosti a jsem to ochoten dokázat v souboji ať už s Vémolou nebo s Procházkou nebo s oběma," vyzval soupeře na sociální síti. Anketu vyhrál právě Jiří Procházka, Karlos Vémola, který se do UFC probojoval před Peštou, skončil na druhém místě.

Jelikož Pešta bojuje v těžké váhové kategorii, musel by na případný zápas s oběma jmenovanými něco shodit. I na to je prý však připravený. "Vím, že oba zápasí v nižší váhovce, ale naše mimosoutěžní váha je skoro stejná a navíc jsem ochoten i něco shodit. Dlouho se diskutuje o tom, kdo je nejlepší a teď je možnost to skutečně zjistit," burcuje.