Velký úspěch českého MMA! Pudilová podepsala smlouvu se slavnou UFC

Česká bojová scéna zažívá mimořádné období. Slavná UFC si vybrala příbramskou Lucii Pudilovou a ta v noci na dnešek podepsala s touto nejslavnější MMA organizací na světě kontrakt. Pudilová se tak stala první Češkou, která si zajistila vstup do UFC.

"V noci došlo k naplnění mých snů. Tři roky zpět jsem si tento cíl a spolu s trenérem Láďou Erdelyim vytyčila a začali jsme začali tvrdě pracovat a dřít. Mohu potvrdit, že jsem podepsala kontrakt s UFC a že v sobotu si odbytu premiéru v Londýně," uvedla česká jednička MMA Lucie Pudilová.

Její soupeřkou bude Lina Lansberg, kterou Lucie dobře zná. Již jednou se s ní utkala v její mateřské zemi ve Švédsku. Pudilová se stává tak první Češkou, která se probojovala do slavné UFC. V rámci kontraktu s touto elitní bojovou smetánkou má garantované minimálně čtyři souboje.

"Dnešní noc se stala za přítomností našich partnerů velká událost. Vždy jsme tomu, co dělám pro rozvoj MMA v Příbrami a v České republice, věřil. Mám obrovskou radost, že jsem mohl pomoci naší nejlepší zápasnici MMA ke splnění snu, který se stal po podpisu smlouvy s nejprestižnější světovou organizací UFC skutečností. Věřil jsem, že to jednou společně dokážeme. Ještě to nemůžu úplně vstřebat," uvedl krátce po podpisu kontraktu trenér Ladislav Erdelyi, jenž vede Lucii Pudilovou po celou její MMA kariéru a v Příbrami MMA založil.

Česká republika tak po odchodu Viktora Pešty nemusí smutnit. V UFC má hned dalšího bojovníka a při porci čtyř garantovaných zápasů, se mají fanoušci MMA na co těšit. UFC je pro české bojovníky pořád něčím vyjímečným a těžko dosažitelným. Lucie Pudilová je teprve třetím Čechem, kdo se mezi tuto elitní smetánku podívá.

"Je to výjimečná událost pro celý český sport. Lucka a Láďa jsou pro mě symbolem amerického snu. Jsem rád, že se jim vrátilo, to co vše obětovali," objasnil manažer české bojovnice Petr Větrovský.

<p>V Česku nemá ve svém oboru konkurenci a za zápasy tak musí jezdit po Evropě. Nejlepší tuzemská MMA bojovnice Lucie Pudilová poodkryla, jak náročné je být profesionální ženskou bojovnicí. "Musíte trénovat a nemůžete chodit do práce, zájem o MMA roste. Je v něm teď víc žen, než když jsem začínala. Začaly to vnímat a chtějí něčeho dosáhnout," říká. V rozhovoru pro iSport.cz se rozpovídala o svých začátcích, náročné přípravě i zrušeném galavečeru EuroFC.</p>

Pudilová odletá se svým trenérem již ve uterý směr Londýn, kde se bude připravovat na svůj premiérový start v UFC. Za sebou má všechny lékařské prohlídky a nyní se již může soustředit jen na souboj se Švédkou Lansberg.

"Věřím ve vítězný boj, chci tuto příležitost využít k propagaci českého MMA a potěšit fanoušky, dám do toho všechno, ostatně jako vždy," řekla Lucie Pudilová.

Té se v současné době v jednom okamžiku změnil život. Ze skromných podmínek neveliké Příbrami, vstupuje nyní do velkého světa milionářské UFC. Vstupuje na absolutní vrchol bojové scény. Už teď se těšila velké podpoře fanoušků a dá se očekávat, že zájem ještě vzroste. "Děkujeme moc našim fanouškům, že nám věřili stáli, celou dobu při nás," poděkoval Ladislav Erdélyi.