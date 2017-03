První Češka v UFC vyrazila do vesmíru. Zatím to tak neberu, říká Pudilová

V pondělí pozdě večer odletěla Lucie Pudilová vstříc dosud největší výzvě své kariéry. Bojovnice MMA teprve před pár dny podepsala smlouvu s nejprestižnější organizací UFC a hned ji čeká ostrý start. Už v sobotu vpodvečer českého času vyzve v Londýně Linu Länsbergovou, které má co vracet.

„UFC je kosmos, vesmír, prostě nejvíc, co může být. Ať si každý říká, co chce,“ vykládal na letišti kouč Pudilové Ladislav Erdélyi. Sám je prý z debutu v prestižní organizaci víc nesvůj, než jeho svěřenkyně. „Nervozita je o sto procent větší než u Lucky,“ přiznal.

1080p 720p 480p 360p 240p <p>V pondělí pozdě večer odletěla Lucie Pudilová vstříc dosud největší výzvě své kariéry. Bojovnice MMA teprve před pár dny podepsala smlouvu s nejprestižnější organizací UFC a hned ji čeká ostrý start. Už v sobotu vpodvečer českého času vyzve v Londýně Linu Länsbergovou, které má co vracet.</p> REKLAMA První Češka v UFC vyrazila do vesmíru. Zatím to tak neberu, říká Pudilová • VIDEO MMA Příbram

Pudilová se s Länsbergovou už jednou utkala – a prohrála na rozhodnutí, což bude chtít při svém vstupu na nejblyštivější světovou scénu napravit. „Tím že to je pro mě odveta, tak to zatím neberu tolik, že je to UFC,“ přemítala česká bojovnice.

„Lina je silnou soupeřkou, to ale já také. V posledním zápase tam nahoře ve Švédsku v Umee, jsme se v podstatě celá tři pětiminutová kola hlavně tahaly. Nyní to tak nebude,“ slíbila Pudilová v rozhovoru pro iSport.cz před pár dny. Jak její premiéra v UFC dopadne?