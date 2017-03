Jsem ráda, že tam bylo hodně krve, řekla Pudilová. Soupeřku masakrovala

Poprvé v životě stanula před tolika diváky. Jen do samotné londýnské O2 Areny se vejde 20 tisíc lidí, další tisíce lidí sledovali galavečer na televizních obrazovkách. Na zápasové kartě navíc byla nejmladší bojovnicí.

Nervozita byla na Lucii Pudilové znát už od pátečního vážení až do vstupu do oktagonu. Tam se se ovšem proměnila v buldoka, který šel tvrdě za výhrou. "Byla jsem šťastná, že budu bojovat zase s Linou. Chtěla jsem jí to vrátit a myslím si, že se mi to povedlo," řekla Pudilová po zápase novinářům. Pudilová s Länsbergovou už totiž bojovala v roce 2015 a i tehdy prohrála na body.

Dvě vyrovnaná kola v očích diváků naprosto přebilo to třetí. V něm Pudilová sebrala veškeré síly a Linu doslova zmasakrovala. Soupeřka přes nateklý obličej neviděla na jedno oko, navíc byla celá od krve. Přesto však vyhrála obě první kola a na výhru jí to stačilo. "Boj mě bavil a byla jsem ráda, že tam bylo hodně krve. Mně žádná krev netekla, a tak jsem myslela, že jsem vyhrála já," přiznala z výsledku viditelně zklamaná příbramská rodačka.

"Myslím si, že jsem měla bojovat líp. Měla jsem víc dělat kombinace a neměla jsem se nechat chytnout. Na zemi jsem nejdřív myslela, že jí dám nějakou páku, ale pak jsem si to rozmyslela a řekla jsem si, že jí budu raději dávat rány, ale nestačilo to," vrátila se zpátky k zápasu.

Na otázku novinářů, zda by si s Länsbergovou chtěla dát i třetí odvetu se začala smát: "To už bych jí fakt musela asi zničit," vtipkovala. A co by musela udělat, aby do třetice vyhrála ona? "Musela bych víc poslouchat trenéra a dělat kombinace, které mi říkal. Měla jsem ale málo času na přípravu a myslím si, že i to sehrálo svou roli."