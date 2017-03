Věřila jsem, že jsem vyhrála, řekla Pudilová po řežbě v UFC

V sobotu si v Londýně odbyla debut v nejprestižnější světové MMA organizaci UFC. Přestože Lucie Pudilová souboj s Linou Länsbergovou prohrála na body, dokázala se dostat do podvědomí tisícům lidí. Zejména pak třetím kolem, kde zbila svou soupeřku tolik, až byla celá od její krve. Po vyhlášení byla viditelně zklamaná, ale nyní už jí to prý přešlo a soustředí se na trénink. „S odstupem času to už vnímám trochu jinak. Neustále na sobě budu pracovat a do dalších zápasů chci vždy nastupovat lepší,“ slíbila Pudilová fanouškům v rozhovoru pro deník Sport.

První zápas v UFC a hned taková řežba. Když odhlédneme od výsledku, jaké jste během zápasu prožívala pocity?

„Do prvního kola jsem nastupovala s docela velkou nervozitou, není to u mě však nic neobvyklého. Když k tomu přičteme vše, co předcházelo, tak jsem cítila před nástupem velký tlak a zároveň obrovskou zodpovědnost. Ve druhém kole už jsem se opravdu snažila se uvolnit a hlavně se pořádně koncentrovat. Ve třetím kole jsem to byla přesně já. Je toho ale ještě hodně, na čem musím zapracovat.“

Před zápasem jste vypadala hrozně nervózně, ale při boji už jste byla sebevědomá. Berete to jako svou obrovskou výhodu, že dokáže přepnout a nevnímat okolí?

„Jak už jsem řekla, musím se do toho vždy dostat a chvilku mi to trvá. Ano, koncentruji se od první vteřiny, je to ale práce o hlavě, musí dát do provozu celé tělo. Soupeřky mě pak většinou podcení, když vidí, jak se před zápasem tvářím. Tak to prostě je.“

Před třetím kolem televizní kamery zachytily, jak trenérovi říkáte, že jste na tom špatně, ale pak jste předvedla neskutečný boj. To jste na tom asi zas tak špatně nebyla, že?

„Během pauzy si člověk nesmí připustit žádné negativní myšlenky. To, že jsem to řekla nahlas, je čistě pocitová věc. Zároveň to však říct nahlas může uvolnit to, co člověka brzdí, svazuje a blokuje. Je toho víc, ale ten kdo podstupuje takové zápasy, ví, o co jde. A věřím, že i člověk, který třeba nikdy nezápasil, tomu rozumí.“

Výsledek zápasu je nyní po celém světě diskutovaný a většina lidí se shodla, že to měla být minimálně remíza. Jak moc jste z toho zklamaná?

„Nyní už to není takové zklamání jako v tom samotném momentu, když vyhlašovali oficiální výsledek. V ten moment to bylo daleko horší, opravdu jsem věřila, že jsem vyhrála. V současné době a s odstupem několika dnů to vnímám trochu jinak. Neustále na sobě budu pracovat, poučím se z chyb, vím, jaké to jsou. A do dalších zápasů chci vždy nastupovat lepší.“

Lina vás po zápase označila za skutečnou vítězku. Potěšilo vás to, nebo spíš převládalo zklamání z prohry?

„Samozřejmě mě to potěšilo, ale zároveň jsem věděla, že v první vteřině ten pocit nebudu umět zfalšovat. Musela jsem to tak cítit, a proto jsem to v sobě přijala až po několika vteřinách. Nebyla jsem naštvaná a už vůbec ne na Linu. Ona do toho zápasu také dala vše, co v sobě měla. Zápas vždy dělá soupeř. Bez ní by to nebylo to, co lidé nejvíce oceňují. Obě jsme do toho daly vše, a proto to byl takový zápas. Jak už jsem zmínila: Vím o svých chybách a odstraním je.“

Jaké to je splnit si už ve dvaadvaceti letech sen a stanout vedle Mieshy Tateové či slyšet své jméno z úst slavného Bruce Buffera?

„Mieshu jsem ráda viděla naživo a dokonce se na mě i usmála. A Bruce Buffer? To je pan frajer. Bylo to skvělé a doufám, že si to užiju příště ještě víc.“

Fanoušci si po zápase dělali srandu, že Lina vypadala hůř po boji s vámi, než po Cristiane Justino Cyborg. Věřila byste si na ní? Na Cyborg?

„Fanoušci byli samozřejmě zase super, chtěla bych zažít to, co tady zažívali i oni. Ano, na Cristianu Justino bych si věřila, ale ne v její váhové kategorii a ještě ne teď. Musím na sobě ještě hodně moc pracovat. Já nejsem úplně typická bantamová váha, což je 61,2kg. Justino je o váhovku výš a mně by zase vyhovovalo mít při vážení třeba 57 kilogramů. Nepřibírám tak rychle, jako třeba Miesha nebo Ronda. Jsem ještě mladá a musím toho ještě hodně odtrénovat a sníst, ale to všechno bude. Už na tom s trenérem pracujeme několik let. Chce to svůj čas.“

S kým byste se chtěla utkat v dalším zápase?

„Takových bojovnic je víc, ale teď mám v hlavě právě Macedo, která se zranila a já místo ní vzala zápas s Linou. Mělo by to i svoji logiku. Macedo svůj první zápas v UFC prohrála a já také, tak proč ne zrovna ona?“

Co teď máte s trenérem v plánu? Jedete zpátky do Čech a hned trénovat, nebo si dáte zasloužený oddych?

„Už jsme zpět v České republice. A budeme pokračovat v tréninku. Tak jako vždy.“