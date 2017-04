První Čech v Bellatoru! Hořejší se utká s parťákem slavného McGregora

Profesionální zápasníci MMA obvykle ladí formu na souboj v kleci dva až tři měsíce. Český bojovník Michal Horejší však kývl na to, že přípravu zvládne za pouhých pět dní. Navíc musí nasadit speciální režim a zhubnout šílených sedm kilo! Důvod je jasný. Jako první Čech v historii dostal nabídku od zvučné organizace Bellator. Ta sháněla na poslední chvíli náhradu za slovenského bijce Ľudovíta Kleina, jenž se v přípravě zranil.

„Když jsem se tu zprávu dověděl, neváhal jsem.. Vlastně jsem ani nevěřil, že si mě vyberou, protože ve hře bylo ještě několik dalších lidí. Normálně bych zápas bez pořádné přípravy nevzal, ale tohle se neodmítá. I kdyby mi řekli, že zápasím už zítra,“ říká zástupce Penta Gymu Praha.

Hořejší patří k české špičce ve váze do 66 kg a v kleci má bilanci 5 výher a 2 porážky. Nyní ho však čeká dosud nejtěžší test kariéry. Jeho soupeřem bude Ir Brian Moore (9 výher, 5 porážek). Specialista na boj na zemi trénuje v klubu SBG, domovské stáji superstar a šampiona Conora McGregora, jenž by se měl již brzy utkat v kasovním trháku s králem boxu Floydem Mayweatherem.

„O soupeři toho moc nevím, ale zápas v Bellatoru bych přijal proti komukoliv. Nemám co ztratit. On má slavnější jméno a počítá se s tím, že vyhraje. Já jsem narychlo sehnaná náhrada. To by na něj ale mohlo vytvořit tlak a hrát v můj prospěch,“ myslí si zápasník s přezdívkou „Prší“.

Český zástupce bude v souboji outsiderem, zároveň se ale ukazuje, že i z české scény MMA je možné dostat se mezi elitu. „Michala jsem doporučil hned poté, co mě oslovili maďarští promotéři, kteří turnaj v Evropě pořádají. Soupeř je z kvalitního týmu, který vede jeden z nejlepších trenérů na světě John Kavanagh,“ popisuje situaci Hořejšího kouč Daniel Barták. „Věřím, že Michal všechny překvapí. Tohle každopádně ukazuje, jak blízko to z České republiky může být do první ligy MMA. Někdy stačí i trochu štěstí.“

Bellator od roku 2008 uspořádal 176 turnajů a je co se týče prestiže světovou dvojkou za slavnou UFC, kde se už představili celkem tři Češi. Prvním byl Karlos Vémola, jenž rozjel velkou kariéru díky tréninku v Anglii. Následoval ho Hořejšího týmový kolega Viktor Pešta a momentálně hájí české barvy v „Lize mistrů“ příbramská gladiátorka Lucie Pudilová. Řada elitních bojovníků, včetně šampionů UFC, však v poslední době přechází pod křídla Bellatoru – především kvůli lepším finančním podmínkám.

„V UFC se dobře uživí prakticky jen úzká špička těch nejlepších. Já ale vzal zápas, aniž bych věděl, kolik za něj dostanu. Důležitější pro mě je, že bych v případě výhry mohl dostat stálou smlouvu a tím by se mi otevřely úplně jiné možnosti,“ přemítá Hořejší před životní zkouškou. Turnaj Bellator 177 v Budapešti bude vysílán do 140 zemí světa a hlavním tahákem bude zápas o titul v bantamové váze mezi Eduardem Dantasem a Leandrem Higou.