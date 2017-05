Válka bývalých bijců v UFC: Pešta si honí triko na mém jménu, štve Vémolu

Elitní české MMA bojovníky Karlose Vémolu a Viktora Peštu pojí touha po návratu do prestižní organizace UFC. Zatímco Vémola se léčí po operaci ruky, kvůli které musel zrušit poslední plánovaný zápas, Peštu čeká návrat do klece v červnu. Přestože v Čechách patří oba ke špičce bojových sportů, přátelství je nespojuje. Na facebooku spolu už dva měsíce vedou válku a vzájemně se provokují. „Chápu, že se na zápas se mnou necítí,“ rýpl si například Pešta. Ani Vémola se však nenechal a úder vrátil. „Jen vykřikuje v době, kdy ví, že to možný není,“ řekl.

Jejich špičkování začalo anketou o nejlepšího MMA bojovníka Česka napříč váhovými kategoriemi, kterou vyhlásil časopis Bojová umění. Anketu čtenářů ovládl Jiří Procházka, Vémola skončil druhý a Pešta až sedmý, odborníci první dvě místa vyhodnotili shodně s fanoušky, Peštu dali na třetí místo. A toho výsledky naštvaly.

„Tvrdím, že jsem nejlepší českej bojovník současnosti a jsem to ochoten dokázat v boji,“ napsal tehdy na svou facebookovou stránku. Jeho výzvu však ani Procházka, ani Vémola nepřijali.

Foto www.facebook.com/viktorpestamma/

„Respektuji ho a ohledně jeho prohlášení o za každou cenu vyhroceném zápase, jsem za tím názorem, že je to v tuto chvíli zbytečnost. I když se k výzvám stavím čelem, tak z tohoto hlediska to neberu jako konstruktivní. A jak se vyjádřil i Karlos Vémola, naše cesta je v tuto chvíli nastavena na vydobytí si toho nejlepšího postavení ve světových polích. Ne si tady jít po krku,“ vzkázal mu Pešta.

To Vémola zvolil trochu ostřejší odpověď. „Na tenhle blábol taky odpovím. Po neúspěchu ho chápu, že se snaží dohnat úspěch jinde, ale tudy cesta nevede. Pro mě a pro Jiřího Procházku je to naprosto neatraktivní soupeř. Pro českého diváka možná zajímavý, ale pokud ho porazím, tak co já nebo Jirka získám? Ve světě to uvidí tak, že jsem porazil někoho, koho vyrazili z UFC po 4 prohrách,“ řekl historicky první Čech, který si vyzkoušel UFC.

Foto www.facebook.com/viktorpestamma/

Vémola však jejich vzájemný zápas úplně neodmítl. „Až si dám do kupy ruku a odzápasím co potřebuju, tak na něj třeba jednou taky přijde řada. Zatím ať se postaví do fronty k těm, co by se mnou chtěli zápasit a honit si triko na mém jméně,“ napsal na facebook.

Naposledy Pešta bojoval v lednu proti ruskému bijci Olejnikovi, který ho už v prvním kole „uškrtil“ technikou ezekiel choke. Ta porážka pro něj znamenala konec v UFC, a tak se český bojovník rozhodl, že bude chvíli zápasit znovu v Čechách.

Jeho nabídku na zápas však Vémola odmítl, a tak se do něj Pešta na své facebookové stránce obul. Když v březnu lákal fanoušky na svůj seminář, připsal na závěr: „Karlos Vémola má vstup na seminář zdarma. Chápu, že se na zápas se mnou necítí, tak tady mu dávám možnost trochu natrénovat a zlepšit techniku.“

Foto www.facebook.com/viktorpestamma/

Vémola s odpovědí neotálel. Pod status mu přiložil fotografii se zraněnou rukou a dopsal: „Jeho hloupí manažeři by ho možná nechali zápasit s někým po 4 prohrách, ale moji ne. My hledáme soupeře, co podávaj výkony a maj kladnej rekord. Takže až nasbírá pár výher v GFC na krucifix, tak na něj třeba přijde řada,“ rýpl si do něj. „Mrzí mě, že ho ten vyhazov tak sebral a honí si triko na mém jménu,“ doplnil na závěr poté, co oba zhodnotili sílu soupeřů toho druhého.

Kritikou však nešetřili ani fanoušci obou bojovníků. Někteří Peštovi vyčítali, že dráždí hada bosou nohou a že mu chybí respekt a pokora. „Uznávám, že před třemi lety byl lepší on. Myslím si, že teď už jsem lepší já. Nikoho neurážím, jen jsem si řekl o zápas, to je všechno,“ odpověděl kritikům.

Viktor Pešta se nyní chystá na svůj první zápas po konci v UFC, bojovat bude 26. června v organizaci XFN. Jeho soupeř zatím není známý.