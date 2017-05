Pudilová v Las Vegas. Bojovnice z Příbrami bude u otevření sídla UFC

Druhý zápas ve slavné UFC sice ještě domluvený nemá, to se však může za pár dnů změnit. První česká ženská bojovnice, která se do této zámořské organizace probojovala, totiž dostala pozvání účastnit se otevření nového sídla v Las Vegas, kam odletěla. „Je to má první cesta do Ameriky a rovnou do Las Vegas. Těším se a těším se i na setkání s dalšími bojovníky,“ neskrývala Pudilová radost.

Bojovnice se na zápasy v UFC připravuje ve skromných podmínkách v příbramském gymu. I kvůli finanční situaci s ní nemohl odcestovat dlouholetý trenér Ladislav Erdélyi. „Lucka bude ve Vegas pět dní, načerpá zde nové zkušenosti a pozná samotnou meku UFC. Velmi rád bych s Luckou letěl také, ale bohužel naše finanční situaci mi to neumožňuje. Vždy to byl můj sen, ale nedá se nic dělat. Mám o Lucku trochu obavu, ale věřím, že vše zvládne,“ řekl kouč.

Samotný trenér Pudilovou doprovází na veškeré akce a na letišti rovněž nechyběl. Fanouškům pak na Facebook umístil aspoň jejich vzájemnou fotografii před odletem. „Rozloučení s mojí svěřenkyní a nebyl bych to já, kdybych nedal několik rad,“ napsal.

Erdélyi také vysvětlil své rozhodnutí k odložení plánovaného galavečera MMA v Příbrami. „Zvítězil rozum nad srdcem. Lucka se dostala do UFC a my jsme se po poradě rozhodli pro úspěch v této nejlepší organizaci světa podřídit vše. Omlouváme se všem fanouškům, o další díl Back in the Fight rozhodně nepřijdou,“ slíbil.

Lucie Pudilová se do UFC probojovala letos v březnu, hned týden po podepsání smlouvy stanula v londýnské O2 areně, kde souboj se Švédkou Linou Länsbergovou sporným výsledkem prohrála na rozhodnutí.