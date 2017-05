Z baletního sálu až do klece. Šampionka Mudrochová si vyzkouší MMA

V dětství chodila do baletní školy, ale když ji nevzali na konzervatoř, začala se prát. Byla to dobrá volba. Lucie Mudrochová se stala mistryní světa v thajském boxu a patří k české elitě bojových sportů. V pátek udělá další krok v kariéře a poprvé v životě si vyzkouší zápas MMA. Na brněnském galavečeru Fusion FN 14: Cage Fight ji čeká Zorka Stojanović z Bosny a Hercegoviny.

Ženy v MMA, to je atraktivní spojení, které zajímá stále více diváků. Díky Lucii Mudrochové se tohoto zážitku dočkají i diváci galavečera Fusion FN 14: Cage Fight, který se uskuteční v 2. června od 19 hodin v brněnském Boby Centru.

Na programu je celkem 9 zápasů a Mudrochová bude patřit k hlavním tahákům. Už proto, že jde o světovou šampionku v thajském boxu, která jde v kleci do neznáma.

„MMA se mi strašně líbí, baví mě to a chci se poprat. V thajském boxu a K-1 mi často vadilo taktizování a hra na body. V kleci je to hlavně tvrdý boj,“ popisuje 35letá bojovnice, která má na kontě přes tři desítky zápasů a v rohu ji jako trenér doprovází manžel, s nímž vychovává dceru Rózu. „Jsem samozřejmě i opatrná, protože vím, že všechno bude jinak. Za malé rukavice se neschovám, budeme se rvát i na zemi. Ale můj cíl je poznat co nejtěžší boj.“

Zápas Mudrochové potvrzuje, že je ženské MMA na vzestupu i v Česku. Může za to mimo jiné fakt, že nedávno podepsala smlouvu s prestižní UFC Lucie Pudilová a v zahraničí úspěšně bojují také Simona Soukupová či Magdalena Šormová. „Vidím, že i z Čech se dá prorazit do velkého světa tohohle sportu a ve skrytu duše má každý sportovec nejvyšší cíle. Uvidím, jak mi to půjde, věřím, že to bude dobré.“

Pro šampionku v thajském boxu jde o další krok v zajímavém sportovním vývoji. V dětství dělala deset let balet. Když ji nevzali na konzervatoř, mimo jiné i proto, že se báli, aby neměla velká ramena, vydala se cestou bojových sportů.

„Byla jsem dítě a je to spíš vtipné, ale díky baletu mám dobrou koordinaci a lepší pohybovou paměť než většina lidí, takže to byla pro bojování dobrá průprava,“ říká Mudrochová, pro kterou bylo těžké sehnat soupeřku. Nakonec na nabídku ve váze do 60 kg kývla Zorka Stojanović s bilancí 2 výhry, 1 porážka. „Holky proti mně moc nechtějí nastupovat. Tenhle sport není pro každého a ani já nejsem jako soupeřka pro každého.“

Ženské MMA nebude jediným lákadlem Fusion FN 14: Cage Fight. V dalších duelech se představí podle pravidel MMA i K-1 borci domácího Jetsaam Gymu Petr Beránek, Matěj Peňáz, Ondřej Raška, stálice české scény Bohumil Lungrik nebo knockoutéři Vasil Ducár a Slovák Michal Teššík.