Od hokejové repre zpět do klece! K zápasu MMA Hamršmída zlomil syn

Kromě MMA se věnujete také hokejové reprezentaci, kde pracujete jako kondiční trenér. Jak je to pro vás časově náročné skloubit to dohromady?

„Náročné to je, ale věnuju se hlavně práci a trénink dělám spíš doplňkově. Tu náročnější přípravu si chystám až tak na poslední týden v srpnu, kdy odletím do Ameriky a tam se na zápas připravím.“

Kdy vůbec vznikl nápad na organizaci galavečera pro legendy MMA?

„Na začátku roku mě oslovili partneři, jestli bych si nechtěl dát ještě jeden zápas. Podzim mám takový volnější, ale hlavní roli v tom hrál můj syn. Když jsem ještě zápasil, tak mu byl rok a vloni na podzim objevil na youtube moje videa. Od té doby za mnou pořád chodí, že chce vidět můj zápas, vidět mě se prát a fandit mi. Takže to byl ten zlom, chci, aby mě i můj syn viděl zápasit.“

Utkáte se s Petrem Maiem. Co na něj říkáte?

„My jsme se spolu už utkali, ale je to osmnáct let zpátky. Je to soupeř, který je sice ještě pořád aktivní, ale věřím, že se na něj dokážu připravit. Jsou to zápasy veteránů proti veteránům. Já už nemůžu do normálního zápasu. Má kariéra je někde jinde, mám svoji práci a netrénuji.“

Dohodli jste se na zápase do 66 kilogramů, jak jste na tom momentálně?

„66 je pro mě docela vysoko, původně jsem chtěl, abychom bojovali do 63 kilogramů, ale do téhle kategorie nejsou soupeři. Hledal jsem někoho v evropské top desítce z těch, se kterými jsem už bojoval, když jsem byl ještě aktivní, ale všichni už jsou v důchodu. Petr byl jediný, kdo to splňoval, i když chtěl jít ještě o váhu výš, na sedmdesát. Nakonec došlo ke kompromisu, že půjdeme na 66.“

Trénoval jste MMA i po skončení kariéry, nebo teď musíte začínat od píky?

„Nene, vůbec jsem ho netrénoval (smích). Ani jsem nechtěl, páč jsem měl strach, že by mi to chybělo a chtěl bych zpátky. Věnoval jsem se jenom kondičnímu trénování a až teď do toho znovu vletím.“

Už jste se do toho stihl nějak dostat, nebo jste už zapomněl spoustu věcí?

„Byl jsem trénovat minulý týden a jsem hrozně rozlámanej (smích).“

Vy sám pravidelně pořádáte galavečery v MMA. Způsobilo to právě tohle, že se vám po boji začalo stýskat?

„To zase ne, mně to zase nějak nechybí. Jak říkám, hlavním motorem byl můj šestiletý syn. To bylo takové nalomení, abych to ještě jednou dal.“

Nebojíte se, že před ním dostanete nějaký tvrdý úder, který vás třeba knockoutuje?

„To se stát může, je to sport, ale věřím a i kdyby jo, tak to k tomu prostě patří.“

Bude to pro vás už opravdu poslední zápas? Nebojíte se, že vás to zase chytne?

„Já už nad jiným zápasem neuvažuji. Trenér říká, že budu zápasit dál, ale tu kariéru mám už jinde. Jak se říká ‚nikdy neříkej nikdy‘, já si třeba nemyslel, že půjdu i tenhle zápas, ale opravdu to v plánu nemám.“

Kdo vás na zápas připravuje?

„Michal Soukup, Honza Vávra a pak odletím před zápasem do Ameriky.“

Kondiční stránku přípravy si asi řešíte sám, že?

„Tu si připravím sám, ale budu spolupracovat i s ostatními kondičními trenéry. Člověk si to sám připraví tak na pohodu, že potřebuje nad sebou nějakou tvrdší ruku.“

Už začínáte řešit stravu, nebo ještě máte čas?

„Už musím začít. Čtyři měsíce jsou dlouhá doba, ale zároveň i krátká. Už to musím začít řešit teď.“

V listopadu jste zařídil zápas pro bývalého fotbalistu Miroslava Slepičku, nerýsuje si i nějaký další bývalý sportovec, který by si to chtěl vyzkoušet?

„Uvidíme časem, třeba se to podaří. Láká to čím dál víc lidí, hodně sportovců MMA trénuje, ale vyzkoušet si to budou chtít možná až skončí s kariérou. Ono je to tvrdý, takže uvidíme.“

Neláká to třeba Radka Gudase?

„(smích) Já se ho zeptám. Ještě ho necháme pár let v NHL, ať si zahraje, a pak ho tam postavíme.“

S reprezentací pracujete, už jste si říkal, se kterým hokejistou byste se utkat nechtěl?

„Tak možná toho Gudase. Já si vždycky myslel, že kdybych ho dostal na zem, tak by bylo hotovo, ale na mistrovství jsem se dozvěděl, že zem je jeho silná stránka. Teď musím popřemýšlet, jak bych na něj vyzrál.“

Probíhá v tomhle směru mezi vámi a hokejisty nějaké špičkování?

„Někteří zkusí vtipkovat, jsme mladý kluci, takže je jasný, že fórky probíhají.“