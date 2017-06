Zmizel jí úsměv! Soupeřka Pudilové si byla jistá výhrou, pak se vztekala

Už den před zápasem během oficiálního vážení ukázala, že svůj debut v UFC bere opravdu vážně. Během společného focení české bojovnici Lucii Pudilové nepodala Ji Yeon Kimová ani ruku, při vstupu do ringu pak sebejistě křičela. A podle úsměvu po skončení zápasu si myslela, že rozhodčí označí za vítězku právě ji. Poté, co hlavní rozhodčí zvedl paži Pudilové, byla viditelně v šoku a na výsledek si hned šla stěžovat.

Tvář bez výrazu a plné zaujetí pro zápas. Přesně tak během zápasu s českou MMA bojovnicí Lucií Pudilovou vystupovala Jihokorejka Ji Yeon Kimová. Během prvních dvou kol svou soupeřku k ničemu vážnějšímu nepustila, nedovolila ani žádnou větší kombinaci a dokonce se jí podařilo Pudilové spustit krev z nosu.

Ale ani ona sama se nedokázala dostat k žádné větší aktivitě, veškeré její výpady příbramská rodačka bez větších potíží vykrývala a rozhodčí Kimové uznali výhru jen ve druhém kole.

O vítězce třetího kola nebylo pochyb. Pudilové došlo, že pouze útočnými kombinacemi na Korejku nevyzraje a změnila taktiku. Přetahovanou u pletiva zvládla výborně, dvakrát se jí podařilo nasadit Kimové i gilotinu, ale ani jednu nezvládla dotáhnout do konce. Sice se dostala i na zem, ale rychle se postavila zpátky na nohy. Celkově byla aktivnější a třetí kolo po zásluze vyhrála.

Kimová to však evidentně viděla jinak. Po zaznění závěrečného gongu rozdávala do té doby nečitelná tvář úsměvy na všechny strany, Pudilové se dokonce za výkon poklonila. Do středového kruhu pak šla sebejistě a jen čekala, kdy zazní její jméno. Jaký to pro ní byl ale šok, když známý moderátor Bruce Buffer za vítězku označil Lucii Pudilovou.

Kimová se ihned otočila a vyptávala se rozhodčího, co to má znamenat, i samotná Pudilová vypadala trochu překvapeně. Když pak Pudilová za Korejkou dorazila a chtěla si s ní podat ruku, Kimová to jen rychle odbyla a uraženě z klece odešla.