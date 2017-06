Rvačky pod širým nebem. Šampionát ČR v MMA zaplnil pražskou náplavku

Nejen boj se soupeřem o údery, ale také o to, kdo bude mít nevýhodu v podobě slunečního svitu v očích. I s tím se museli vypořádat bojovníci, kteří se v sobotu večer utkali na pražské náplavce. Vůbec první galavečer MMA pod širým nebem uspořádala organizace GCF vedená bývalým špičkovým bojovníkem a současným kondičním trenérem reprezentačních hokejistů Michalem Hamršmídem. „Mně se to líbilo. Bylo to něco úplně jiného, než tu do dneška bylo,“ radoval se po vydařené akci.

Deset finálových zápasů o mistra ČR a dva profesionální duely na závěr. To vše mohli vidět diváci, kteří v sobotu večer dorazili na náplavku Na Františku, kde pod širým nebem vyrostla bojová klec. „Náplavka s Vltavou nebo Pražským hradem v pozadí tomu trošku přidala. Bylo pěkně a diváci byli spokojení. I zápasy bych řekl, že byly na úrovni, jak amatéři, tak profesionálové,“ pochvaloval si Hamršmíd galavečer.

Vstup na celou akci byl zdarma a diváků přišlo opravdu hodně. Na zápasy se dívali podél nábřeží, z trajektů i zpoza zábradlí. „Byl jsem překvapený kolik přišlo lidí, vůbec jsem nedokázal odhadnout jaká bude návštěva, ale co jsem koukal, tak to bylo úplně plný,“ řekl sedmatřicetiletý bojovník, který se na podzim plánuje vrátit ze sportovního důchodu k poslednímu zápasu.

Prvních deset zápasů bylo amatérských. Představili se bojovníci, kteří se utkali o titul mistra republiky. A přestože z dopoledních semifinálových zápasů byli unavení, předvedli skvělé výkony. „Pro amatérské MMA to byla dobrá reklama. Běželo to v přímém přenosu v televizi, bylo to veřejný a zápasníci předvedli opravdu pěkné zápasy. Věřím, že to může přilákat nejen diváky, ale i potenciální partnery, či lidi, kteří tomu zatím úplně neholdují,“ věří Hamršmíd. Na galavečer dorazila mimo dalších i pražská primátorka Adriana Krnáčová, hokejový reprezentant Vladimír Sobotka či historicky první Čech, který si zabojoval v UFC, Karlos Vémola.

Organizátory kromě hojného počtu diváků potěšilo i pěkné počasí. Přestože prognóza na začátku týdne nebyla nijak příznivá, v sobotu bylo slunečno a příjemně teplo. Organizátoři však počítali i s variantou, že by na galavečer pod širým nebem nebylo ideální počasí.

„Zůstalo by to na Podvinném mlýně, ale já jsem doufal, že bude pěkně. Dlouhodobá předpověď ukazovala nějakých 24 stupňů Celsia, na začátku týdne sice říkali, že má pršet, ale nakonec bylo pěkně, vylezlo i sluníčko. Počasí bylo příjemné jak pro bojovníky, tak pro hosty,“ řekl spokojený organizátor Hamršmíd. Ten měl z počasí radost i během galavečera, kde s hosty u VIP stolů žertoval, že si slunce zaplatil a stálo ho to hodně.

Zápasy MMA se v Česku konaly pod širým nebem poprvé, pravděpodobně prý však ne naposledy. „Rád bych z toho udělal takovou tradici, uvidíme, jestli se nám to podaří,“ věří. A nyní se už soustředí na říjen, kde se plánuje vrátit ke svému poslednímu zápasu na galavečeru určeným legendám MMA. „V září máme galavečer v Olomouci a pak až v říjnu. Soustředíme se hlavně na říjen, bude to velké,“ slíbil.