Pešta je zpět! Vrátil se ke své slavné technice a polského soupeře ubil

Pět měsíců trvalo, než se Viktor Pešta vrátil zpátky k zápasení. Po svém konci v nejslavnější MMA organizaci světa UFC, kde nastřádal tři porážky v řadě, se dohodl s XFN a po třech a půl letech se znovu představil před domácím publikem. „Byl to hukot,“ pochválil rozjásané fanoušky po zápase.

Pešta měl původně zápasit s chorvatským veteránem Ivem Cukem, ten však kvůli problémům k boji nastoupit nemohl a organizátoři museli na poslední chvíli shánět náhradu. Na zápas s Peštou nakonec kývl sedmatřicetiletý polský bojovník Michal Kita, který ve světě MMA není rozhodně žádným nováčkem. Na svém kontě má už sedmnáct výher a devět porážek.

Polský veterán ve své kariéře bojoval i v Bellatoru a v roce 2009 dokázal porazit Alexeje Olejnika, posledního soupeře Pešty v UFC. Ač to byl opravdu tvrdý soupeř, Pešta si s ním poradil na jedničku. Ve druhém kole mu nasadil svou slavnou techniku ‚bába pod kořenem‘ a Kitu seřezal. Ač polský bijec dokázal útoky v této technice přestát, dostal se vzápětí do nevýhodné pozice a další Peštovy rány rozhodčí brzy zastavil. „Věděl jsem, že je hlavně striker (útočník v postoji, pozn. red.), tak jsem se s ním nechtěl pouštět do větších přestřelek,“ vysvětlil Pešta svou taktiku.

Pešta do klece vstoupil jako hlavní tahák večera, ještě před ním se představili další skvělí bojovníci. Jedněmi z těch nejsledovanějších byl Jaroslav a Denis Pokorní, tedy otec a syn. Oba se totiž představili v zápasech na tentýž galavečeru. Nejdříve se do klece postavil mladší Pokorný, Denis. Ten v tuhém boji dokázal zvítězit na body, zápas však jeho otec rozhodně klidně nenesl. Po celé tři kola svého syna hlasitě povzbuzoval, když se v prvním kole dostal na zemi do klinče, vystřelil ke kleci tak vehementně, až po cestě vrazil do jednoho z VIP stolu a převrhl jim nápoje.

Sám Jaroslav Poborský pak nastoupil ke svému zápasu proti Jaroslavu Pokornému. Ten do klece dorazil za doprovodu tří nemocných dětí z onkologického centra. Po zápase, který vyhrál Pokorný na body, pak onkologicky nemocné děti pozval i do klece. „Největší bojovníci stojí tady uprostřed, protože ti si nemohou dovolit prohrát,“ dojal zdejší publikum, které následně vyzval i k tomu, aby onkologickému centru přispěli.

Organizátoři museli těsně před galavečerem řešit jeden zrušený zápas. Tomáš Penz totiž při shazování váhy zkolaboval a zápas musel zrušit. Do klece se tak dostavil jeho soupeř Petr Ondruš, který fanoušky pozval na svůj další zápas, který by se měl konat v prosinci.

A při té příležitosti i vyprovokoval svého budoucího soupeře Karlose Vémolu, který seděl kousek od klece. „Už se těším, až Karlosovi rozevřu úsměv,“ rýpl si do svého příštího soupeře Ondruš. To Vémolu zvedlo ze židle, naštvaný pak dokráčel přímo za ním. „Abys těch slov nelitoval,“ vzkázal mu Vémola. Ondruš se však zastrašit nenechal a vzkázal mu: „Jeden z nás půjde do důchodu a budeš to ty.“