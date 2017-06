Pešta po sérii proher slaví: Kdybych nevyhrál, tak to můžu zabalit

Po třech prohrách v řadě jste si konečně připsal výhru. Spadlo to z vás všechno?

„Bylo to hrozně těžký. Před zápasem jsem to sice moc neříkal, ale hodně mi to leželo v hlavě. Pokud bych prohrál, tak to pomalu můžu zabalit. Musel bych se nad sebou zamyslet, jestli to vůbec dělat chci. Je těžký mít tolik proher v řadě.“

Po třech a půl letech jste se znovu představil v Česku, byl jste před zápasem nervózní?

„Nevěděl jsem, jak mě budou diváci brát, jestli mi vůbec budou fandit. Na facebooku se na mě snášela kritika ze všech stran. Jsem rád, že jsem to dal, soupeř byl těžký, žádný ořezávátko. Reálně mi hrozilo, že mě porazí a o to jsem radši, že se to povedlo.“

Byl to pro vás nejtěžší zápas kariéry? Co se týče hlavy?

„Nejtěžší asi ne. Možná ty předzápasový stavy jsem měl zatím nejhorší.“

Vrátil jste se zpátky ke své slavné technice ‚bába pod kořenem‘, jste rád, že vám po tak dlouhé době zase vyšla?

„V UFC jsem ji jednou nasadil, ale neukončil jsem to. Docela mě překvapilo, že jsem ji teď udělal. Lidi v UFC jsou na takové úrovni, že se jim ta bába dává hůř. V posledních letech se na ni ani nezaměřuji, driluji jiný techniky, hlavně kontrolu zápěstí a podobně. Tady to vyšlo. Michla je výborný, ale je to stará škola a tak to na něj funguje.“

Bylo vidět, že jste se cítil sebejistěji v boji na zemi. Věděl jste, že je tohle vaše lepší šance na výhru?

„Věděl jsem, že on je hlavně striker (útočník v postoji, pozn. red.), takže jsem se s ním nechtěl pouštět do větších přestřelek. Teď už to můžu říct, jednou jsem s ním sparoval a docela mě zbombil (smích). Ale to už je dávno. Věděl jsem, že má na mě pořád nachystaný zvedák, kterým by kontroval můj takedown, proto se do toho extra nehrnul. Chtěl jsem, aby trochu usnul na vavřínech v postoji a pak ho hodit na zem.“

Co plánujete dál ve své kariéře?

„Nevím. Lákal by mě zápas s Jirkou Procházkou, ale na druhou stranu chápu, když do toho nebude chtít. Co jsem slyšel, tak by to bylo pod jinými pravidly, nemohl bych lokty, a to je moje silná zbraň. Po dnešku mě docela bolí (smích), budu si ho muset trošku zaledovat. Teď si užiju, že jsem doma, pak začnu přemýšlet o dalším zápase.“

Jak jste vnímal fanoušky? Hodně hlasitě vám fandili?

“Když jsem nastupoval, tak to byl hukot, když byla bába, taky hukot. Takže dobrý.“

Na poslední chvíli vám změnili soupeře, původně jste se měl utkat s Ivem Cukem. Bylo to pro vás těžké?

„Je to vždycky nepříjemný, ale stává se to. Největší změna byla v tom, že Cuk byl docela, nechci být neslušný, ale nebyl to nejsilnější soupeř, byla to trochu plácačka. Pak mi to změnili na Michala, což je velmi kvalitní soupeř. Doufám, že teď budu mít otevřený nějaký dveře. Neříkám, že hned do UFC. Snad by po mě někdo mohl sáhnout.“

S Vémolou jsme se nepozdravili

Na sociálních sítích mezi vámi a Karlosem Vémolou proběhly nějaké přestřelky, plánujete se do nich ještě vložit?

„Asi ne. Já jsem se ke Karlosovi vyjádřil, on taky. Říkal, že musím nasbírat nějaké výhry. Viděl jsem ho teď docela často, na galavečeru, předtím na vážení, na otevřených trénincích. Nijak jsme se nebavili a byl jsem za to rád, že si mě nevšímal. Potřeboval jsem se soustředit na to svoje a ne se ještě o něčem dohadovat. Jsem rád, že to nechal být. Když bude chtít zápas, jsem tady, pokud ne, tak půjdu jinam, v pohodě.“

Pozdravili jste se?

(chvíli přemýšlí) „Nepozdravili. Já jsem se na něj díval, ale úplně mě ignoroval. Čekal jsem, jestli se střetneme pohledem, že bych ho pozdravil, ale nestalo se to. Dřív jsme se normálně zdravili. Pokud on čekal, že ho pozdravím první, tak se ti Karle omlouvám, že jsem tak neudělal.“

Mrzí vás to?

„V posledních třech dnech jsem ho potkával, ale soustředil jsem se na svůj zápas a neřešil jsem to. Ale že bych měl zlomený srdíčko, že mě Karlos nepozdravil, tak to nemám.“

Na zápas jste se připravoval v zámoří a doma jste po dlouhé době. Plánujete nějakou oslavu výhry?

„Přišlo se podívat hodně kamarádů, rodiče a bráchové, takže na chvíli s nimi půjdu posedět a pokecat. S rodiči jsem se neviděl už tři měsíce, co jsem odletěl do Ameriky, takže by bylo co oslavovat, i kdybych nevyhrál.“