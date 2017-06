Den, kdy nic nevyšlo! Bojovník MMA si zlomil kotník, pak mu odsunuli i židli

Loni v lednu dokázal Michael Chandler už podruhé ve své kariéře vyhrát titul Bellatoru v lehké váhové kategorii. V listopadu ho dokázal obhájit proti vyzyvateli Bensonu Hendersonovi a v červnu ho čekala druhá obhajoba.

Tu si za rámeček určitě nedá. Hned v první minutě ostře sledovaného zápasu totiž špatně došlápl a zlomil si kotník. A jelikož je to bojovník v pravém slova smyslu, v zápase zkusil pokračovat i dál.

Zranění si však všiml soupeř a svými kopy se na jeho kotník zaměřil. Po další minutě si rozhodčí všiml, že Chandler špatně došlapuje a zápas raději přerušil, aby zavolal lékaře. Ten se po chvíli rozhodl zápas ukončit a Chandlera do něj už zpět nepustit.

VIDEO: Podívejte se smolný moment se židlí:

For God's sake it's not bad enough that Michael Chandler has a snapped ankle but then the official removes the chair causing him to crash. pic.twitter.com/faYLzuLYG1