Fraška v MMA! Sudí necitlivě ukončil zápas, šéf UFC ho zpražil za srdíčka

Měl to být zápas večera, na který se fanoušci těšili hodně dlouho. Souboj mezi Michaelem Chiesou a Kevinem Leem v Oklahomě byl ostře sledovaný už od jeho oznámení, kdy se oba porvali na tiskové konferenci. Pustili se do sebe i na oficiálním vážení, a tak fanoušci s napětím čekali, co předvedou v kleci. Kvůli necitlivému rozhodnutí sudího si zápas ovšem nikdo neužil. A tak se do rozhodčího pustil i šéf UFC Dana White. „Stará se víc o dělání těch jeho po*raných srdíček, než aby řídil zápasy,“ vztekal se na instagramu.