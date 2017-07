České MMA má dalšího hrdinu. Kincl září v elitní evropské lize

Bylo to rychlé a nekompromisní. Českému zápasníkovi MMA Patriku Kinclovi stačilo jediné kolo, aby porazil tvrdého soupeře z Brazílie. Stalo se tak na prestižní akci ACB 63, jež je evropskou variantou UFC. Kincl tak potvrdil, že patří mezi nejlepší české bojovníky.

Hbitý kop pravou nohou šest vteřin před koncem prvního kola. Právě to rozhodlo o výhře Patrika Kincla (17-8-1) nad obávaným Brazilcem Igorem Fernandesem (21-7). K souboji došlo v rámci akce ACB 63, konané v polském Gdaňsku. ACB, neboli Absolute Championship Berkut je ruskou variací na slavnou UFC.

„Fernandes je nebezpečný zemař, který z 21 vyhraných zápasů ukončil 16 škrcením,“ řekl pro iSport po zápase Kincl. „Myslel jsem si, že se bude snažit dostat zápas na zem a překvapil mě, že přistoupil na postoj a celkem dobře mi trefoval střed těla. Z rohu jsem slyšel, že se blíží závěr kola a vyzkoušel jsem najetou pohybovou kombinaci zakončenou kopem na hlavu, který přistál a poslal jsem tím Fernandese na zem.“

VIDEO | Záznam zápasu Kincl vs. Fernandes





Kvůli chybě pořadatele akce byl ale následně vítězný Kincl označen na sociálních sítích a videu na Youtube za polského bojovníka. „Já jsem rád, že alespoň nezmění výsledek,“ komentoval pobaveně Kincl omyl. Odkazoval tím na situaci, kdy byl po zápase na ACB 52 označen za vítěze, ale o něco později byl výsledek anulován na základě rozhodnutí prezidenta organizace.

Sedmadvacetiletý český bojovník vstupoval do oktagonu s novým účesem. Před několika dny se totiž, stejně jako další členové týmu All Sports Academy, nechal ostříhat do hola od čtyřleté Adélky, která patří mezi vážně nemocné pacienty. Tímto gestem chtěl celý tým poukázat na nadační fond Šance onkoláčkům. Pro ten také vybíral peníze na pražské akci MMA utkání XFN 3.

Patrik Kincl Narozen: 21. 7. 1989, Hradec Králové

Bilance: 17-8-1

V šesti letech začínal s judem. Později dělal box a thai-box. V sedmnácti letech nastoupil v prvním MMA zápase. Je několikanásobným mistrem ČR v sambo (složenina počátečních písmen ruských slov, která znamenají „sebeobrana beze zbraně“), combat sambo a graplingu. Účastnil se MS v combat sambu v Japonsku. Aktualne je českou jedničkou v 77kg MMA a držitelem pásu GCF.