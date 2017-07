Velká show! Pudilová, Vémola, Reinders na finále MČR amatérské MMA

Mistr České republiky ve váze do 61kg – Petr Kindl Penta Gym Praha

Mistr České republiky ve váze do 65kg – Jakub Tichota Hanuman Gym Praha

Mistr České republiky ve váze do 70kg – Leo Brichta Hanuman Gym Praha

Mistr České republiky ve váze do 77kg – Jan Fajk Hanuman Gym Praha

Mistr České republiky ve váze do 84kg – Pavel Simandl Reinders MMA

Mistr České republiky ve váze do 93kg – Zdeněk Holub Reinders MMA

Vložené soutěže

Nejlepší bojovník napříč váhovými kategoriemi – Jakub Tichota Hanuman Gym Praha

Nejúspěšnější klub/trenér sezóny 2016/17 – Petr Macháček Hanuman Gym Praha