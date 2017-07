Šampionka UFC drasticky hubla a zkolabovala. Od soupeřky to pěkně schytala!

Případy bojovníků, kteří před zápasy kvůli drastické dietě zkolabují, se objevují stále častěji, i když se tomu UFC snaží zamezit. To byl také případ šampionky bantamové váhy Amandy Nunesové, která kvůli tomu pár hodin před zápasem zkolabovala a musela být odvezena do nemocnice. „Nunesová ze zápasu odstoupila kvůli nemoci. Kvůli tomu, že odpadl hlavní zápas večera, mohou si vlastníci vstupenek zažádat o jejich proplacení v plné výši,“ znělo v oficiálním prohlášení UFC.

Víc než fanoušci však zrušený zápas naštval soupeřku Ševčenkovou, která na titulový duel poctivě dřela dlouhé měsíce. „Na dnešní zápas jsem byla připravená na 100 %. Za poslední tři měsíce tréninku jsem udělala vše, co bylo v mých silách, abych byla v co nejlepší formě,“ napsala rozhořčeně na svou instagramovou stránku.

Podle zákulisních informací skončila Nunesová v nemocnici kvůli tomu, že rapidně shazovala váhu. I tento krok devětadvacetiletá soupeřka odsoudila. „Nunesová nedokázala shodit správně váhu a byla hospitalizována. Chtěla hodně shodit a rychle pak zase nabrat, aby získala výhodu. Nakonec bylo všechno špatně,“ kroutila hlavou.

Šéf UFC Dana White později novinářům přiznal, že Nunesová v nemocnici dostala povolení k zápasu nastoupit, zdravotně prý byla v pořádku, šampionka mu ale řekla, že se necítí dobře. „Dostala od lékařů povolení bojovat, protože byla v pořádku, ale zápasu se mnou se stejně vyhnula,“ nechápala Ševčenková, která v UFC zatím prohrála jen jednou a právě s Nunesovou.

Fanouškům však slíbila, že udělá vše pro to, aby se zápas uskutečnil co nejdříve. „Svoji část jsem splnila a jsem hodně naštvaná, že na akci nemůžu bojovat o titul. Ještě více mě to štve kvůli fanouškům. Cítím se frustrovaně z toho, co se stalo, ale nezvolním ve své přípravě, dokud nám UFC nestanoví nové datum pro zápas,“ řekla.

„Omlouvám se všem mým pravým fanouškům. Zápas se uskuteční v novém termínu a já se na 100 % vrátím,“ napsala druhý den na twitter Amanda Nunesová.

Zápas úplně zrušený být nemusel, po oznámení nemocné Brazilky se hned ozývaly bojovnice UFC, které toužily se ještě ten den se Ševčenkovou utkat. Nejslibněji to vypadalo na Joannu Jedrzejczykovou, kterou od zápasu dělil jen krůček. „Nunesová je ze zápasu pryč a Joanna Jedrzejczyková je připravená vzít zápas s Valentinou dnes večer. Joanno, ty jsi neuvěřitelná drsňačka, neskutečná bojovnice a je mi ctí mít tě v UFC,“ děkoval jí šéf UFC. Kvůli formalitám však k jejich vzájemnému zápasu nakonec nedošlo.