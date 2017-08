Holčičí výmluvy, modelko, já tě smáznu! Kincl drsně vyzval Borárose

Slovenská vycházející hvězda MMA zažila po šesti výhrách drtivou porážku. Na galavečeru OKTAGON nestačil Boráros na Francouze Mohameda Sayaha, kvůli tržné ráně ve druhém kole ukončil zápas lékař. I přes to byl však jeho soupeř mnohem lepší jak v pohybu, tak v celkové aktivitě.

Boráros po zápase zveřejnil na facebooku video, kde vysvětluje, proč prohrál. „Už jsem se na internetu na svůj zápas díval, protože jsem chtěl vidět, jak to vypadá. Podle mě je to moje chyba. Když se připravuju na jednoho soupeře, tak nejsem připravený na jiného. V přípravě jsem se zaměřil na boj v postoji a nebyl jsem připravený na takové soupeře. Je to dobrý zemař,“ připomněl, že před Sayahem přišel o tři jiné soupeře.

„Doktor přerušil zápas a kvůli tomuhle zranění (klepe si na tržnou ránu na nosu) mi nedovolil pokračovat. Hodně mě to mrzí, ale doufám, že někdy v budoucnu budeme mít možnost odvety, a když se budu připravovat přímo na něj, tak to bude o hodně lepší,“ slíbil svým fanouškům.

Jeho vysvětlení však nadzvedlo ze židle Patrika Kincla, českou hvězdu MMA, který se na něj okamžitě obořil. „Jsi uměle vytvořená hvězdička, kterou zhlasl fighter, který o zápase věděl tři dny předem. Ty ani netušíš, co MMA je. Československo má daleko větší hvězdy, než ty kdy vůbec budeš. Šampiony Bellatoru, M-1, zápasníky a veterány UFC. Styď se, že těmhle lidem bereš pozornost, kterou si na rozdíl od tebe zaslouží,“ začal.

Český bojovník, jenž má na kontě sedmnáct výher a osm porážek, se rozhodl svého slovenského rivala vyzvat. „Dokaž, jak se umíš skvěle připravit na kohokoliv. Já jsem připravený a půjdu klidně o váhu výš, abys neplakal, že velter nedáš. Nadopuj se, jak nejlépe dovedeš, vem si ten svůj rozhodcovský tým, aby ses mohl kdykoliv vydechnout. I tak tě smáznu,“ poukázal na to, že jeho poslední zápas rozhodčí přerušil hned čtyřikrát.

„To byly pořád řeči o UFC, ale vsadím se, že na mě si netroufneš. Ty modelko,“ ukončil.